Hudba je její život, teď v ní Lucie dosáhla velkého úspěchu

Litvínov – Lucie Loosová válí na saxofon. S Junior Big Bandem oslavila absolutní vítězství v soutěži základních uměleckých škol.

Lucie Loosová (vlevo) hraje v Junior Big Bandu na saxofon. Orchestr mladých jazzmanů z Litvínova uspěl v soutěži orchestrů v konkurenci 49 uskupeníFoto: Deník/Alena Herzánová

Dvoudenní soutěž jazzových a ostatních orchestrů základních uměleckých škol se konala o víkendu v Litvínově. Litvínovští jazzoví hudebníci v ní nechali veškerou konkurenci za sebou a obhájili titul absolutního vítěze, který poprvé získali už před třemi lety. O to cennější to bylo vítězství, že se jim tentokrát podařilo od všech porotců získat maximální počet bodů.

Junior Big Band si na soutěžní vystoupení připravil pouze dvě skladby, ale zato ohromně složité. Přípravu na soutěž proto provázelo intenzivní cvičení včetně dvou několikadenních soustředění. K obtížnosti skladeb přihlédla i mezinárodní porota, která hudebníkům během hodnocení mimo jiné řekla, že tak těžké skladby snad nikdy neslyšela v podání žákovského big bandu. Pro současné členy orchestru i jejich mladší nástupce je to velký hnací motor. V orchestru Junior Big Band hraje celkem šestnáct členů.

Mezi nimi je i devatenáctiletá Lucie Loosová z Litvínova, která v uskupení válí na saxofon už šestým rokem. Úspěch, kterého se jí podařilo dosáhnout spolu s orchestrem, považuje za svůj největší v životě. „Zúčastnila jsem se i soutěží pro jednotlivce, kde jsem hrála na klarinet, ale nikdy jsem nedosáhla tak vysoko. Tohle je něco neuvěřitelného, nic se tomu nevyrovná,“ řekla Deníku Lucie.

Flétna, klarinet, saxofon

Hudbě se věnuje už od raného dětství a ovládá hru hned na několik hudebních nástrojů. Ve třech letech začala hrát na zobcovou flétnu, o pár let později k ní přidala klarinet a saxofon. „Je těžké určit z těchto tří můj nejoblíbenější. Všechny mají totiž něco do sebe. Když hraju klasickou hudbu, radši hraju na klarinet. Když ale hraju jazz, tak se na to saxofon prostě hodí víc,“ vysvětlila.

Hudba je neodmyslitelnou a velkou součástí jejího života. Ona sama říká, že by bez ní teď byla úplně jiný člověk, protože to byla právě hudba, která výrazným způsobem pomáhala formovat její osobnost. Hru na nástroj cvičí i v současné době pravidelně několikrát týdně a samozřejmě ji také poslouchá. Nemá vyhraněný vkus, poslouchá vše, co se jí líbí. Jazz má ale u ní speciální místo. „Je to pro mě něco úplně jiného a výjimečného. Každý si v něm najde to své. Nikdo v něm neudává pravidla pro chápání určité skladby, takže si to každý muže vyložit po svém, a to je právě to výjimečné,“ popsala.

Letos úspěšně odmaturovala a s juniorským orchestrem se tedy bude muset rozloučit. S hraním ale určitě praštit nechce. Naopak už má plán, jak by mohla pokračovat dále. „Nejlepší by bylo, kdybych na vysoké škole našla pár dalších hudebníků a hráli bychom jako menší kapela někde v kavárnách. To by mě bavilo,“ plánuje do budoucna.

Kromě ní z orchestru odcházejí další tři safoxonistky. Kapelník František Krtička tak za ně bude muset najít náhradu a láká do orchestru nové tváře.