Začalo mě to bavit, chci fandit, říká na hokeji lékař z Ghany

Litvínov - Je to sportovec každým coulem. Patrice Baba Musah Awonseta hraje fotbal a teď se vrhnul na lední hokej. Ne jako hráč, ale jako fanoušek.

Svým vzhledem na sebe na severní tribuně Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově přitahuje pozornost už několik zápasů. Má na sobě černo žlutý dres HC Verva, černo žlutou čepici s rohy a kolem krku šálu litvínovského klubu. Řeč je o gynekologovi z Rakovníka a asi by na tom nebylo nic divného, kdyby nebyl původem z Ghany.

„Hokej mě ze začátku vůbec nelákal," svěřil se Deníku Patrice Baba Musah Awonseta, jak se jeden z nejnovějších a zároveň asi také nejvzdálenější fanoušků litvínovského hokeje jmenuje.

Stadion je stadion

„Viděl jsem ho v televizi a mě to vůbec nebavilo. Když jsme před nedávnem byli s klukama na soustředění v Loučné pod Klínovcem, tak mě přemluvili a jeli jsme se do Litvínova na hokej podívat. Kluci říkali, že v reálu je to daleko živější, než v televizi, tak jsem souhlasil, že tomu dám šanci. A musím říct, že měli pravdu. Je to krásný sport," řekl dále s tím, že sám je velkým sportovcem.

Hraje fotbal za tým SK Ohnivec Městečko v rakovnickém okresním přeboru. Předtím hrával v Praze futsal za Wizzard, v jehož dresu nastřílel soupeřům 40 branek, a I. A třídu za Stod na Plzeňsku. Všude je pověstný svým tanečkem po vstřeleném gólu. Civilním povoláním je lékař na gynekologicko porodnickém oddělení nemocnice v Rakovníku. V Česku žije více než deset let.

Do Litvínova teď chce jezdit častěji. „Začalo mě to bavit, chci fandit a věřím, že se sem dostanu co nejvíce a Litvínovu se bude dařit i play off," uzavřel Patrice Baba Musah Awonseta.

Sám pak počítá s tím, že v hledišti nebude chybět ani dnes, v úterý 28. února, v utkání proti Bílým tygrům z Liberce.