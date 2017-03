Nová vyhláška deptá fanoušky autodromu, primátor krotí vášně

Most /ANKETA/ - Vydání nové protihlukové vyhlášky vzbudilo v Mostě vlnu emocí. Město se hájí.

Rallye speciály na mosteckém autodromuFoto: Autodrom Most

„Zrušit!" „Hrozný!" „Diskriminace!" Příznivci autodromu peskují na sociálních sítích město Most, že protihlukovou vyhláškou ohrozilo fungování autodromu. Mezi Mostečany, kteří hovoří o likvidaci motosportu, koluje výzva, aby fanoušci podpořili závodiště tichým protestem pomalou jízdou přes Most. Auta mají projet městem v neděli 12. března odpoledne.

„Jde o to, aby autodrom věděl, že za ním stojí široká veřejnost a město Most si uvědomilo, že jsme tady i my," napsali na facebook fandové.

Podle primátora Jana Paparegy nepochopili, co je cílem vyhlášky. „Nejedná se o omezení provozu na autodromu. Od pondělí do soboty se bude jezdit do 18 hodin. To je zcela standardní provoz, který tu v posledních deseti letech fungoval," reagoval na kritiku primátor. Upozornil, že neděle je obecně klidovým dnem v týdnu, a město, které vyhovělo oprávněným požadavkům obyvatel, bude tolerovat hlučné činnosti jen do 12 hodin. Pouze o státní svátky má být klid po celý den. „Nebereme to jako perzekuční opatření," dodal primátor.

Rovnou se počítá s výjimkami

Předpokládá, že autodrom a pořadatelé závodů se obrátí na městskou radu s žádostmi o výjimky. Pokud se bude jednat o tradiční závody, radní chtějí najít s autodromem společnou řeč a konání podniků umožnit. „Jsem připraven k dialogu," prohlásil primátor, který se má příští týden sejít se zástupci autodromu.

„Mrzí nás, že město od původní zjevné i smluvně stvrzené podpory nyní přistoupilo k praktikám, jež další existenci autodromu přímo ohrožují," tlumočil pocity manažerů autodromu jeho mluvčí Jan Foukal. Trvají na tom, že vyhláška předpokládá výrazné omezení provozu autodromu. Znění vyhlášky pro něj analyzují odborníci. „Mají k dispozici i veškeré dostupné informace a dokumentaci, jež se vztahují k problematice hlukových limitů a provozu autodromu," uvedl Foukal.