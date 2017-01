Herna u mosteckého Prioru se ocitla pod palbou kritiky, město vydalo prohlášení

Most - V prohlášení vysvětluje, že s jejím vznikem nesouhlasilo. Povolilo ji Ministerstvo financí i přes nesouhlas mosteckých radních.

Nově vzniklá herna blízko Prioru a zastávky MHD.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Nově vzniklá herna, která stojí v soukromé budově u nástupiště městských autobusů vedle Prioru v centru Mostu, vzbudila mezi lidmi velmi negativní ohlasy. Na sociálních sítích vyjadřovali svůj nesouhlas s další podporou hazardu ve městě.

„Katastrofa, na městě by se měli probudit a přestat ničit město za pár utržených peněz za bedny. Napáchaná škoda na lidech je stokrát větší. Už opravdu dost hazardu," napsal jeden z diskutujících. A přidávali se k němu i další. „Pak tu nemá být kriminalita," zazněl další názor, který upozorňuje na to, že v okolí herny se mohou pohybovat i kriminální živly a vyvolávat potíže.

Někteří to měli za zlé i primátorovi města Mostu Janu Paparegovi. „Myslela jsem si, že máme rozumnějšího primátora. To se radní opět ukázali," zněly výtky. Na přetřes přišlo v bouřlivé diskuzi také téma blízké budovy Prioru. „Raději opravte Prior, to je hrůza. Budova je pro naše město ostuda. Sice tam máme nové schody, ale jinak to vypadá děsně. K čemu nám jsou dobré herny?" psali obyvatelé Mostu na facebookových stránkách Mosteckého deníku,

Primátor Paparega na některé příspěvky reagoval a snažil se lidem vysvětlit, jak se situace má ve skutečnosti. O několik dnů později město vydalo oficiální prohlášení. Tisková mluvčí města Alena Sedláčková v něm vysvětluje, že vznik herny povolilo Ministerstvo financí bez ohledu na nesouhlasné stanovisko města.

VYJÁDŘENÍ MĚSTA

Koncem roku se město Most stalo na sociálních sítích terčem kritiky kvůli vzniku nové herny na třídě Budovatelů nedaleko Prioru. Provoz herny ale povolilo, i přes nesouhlasné vyjádření města Mostu, Ministerstvo financí.

Do konce roku 2016 totiž platil zákon o loteriích a podobných hrách, podle něhož provozování interaktivních videoloterijních terminálů povolovalo Ministerstvo financí. Obec, v tomto případě město Most, bylo pouze účastníkem řízení, který se k návrhu na zřízení herny vyjadřoval. Vyjádření města Mostu bylo v tomto případě, stejně jako v případě nové herny v ulici Vítězslava Nezvala, zamítavé. Ministerstvo financí ale provoz herny povolilo, a to i přes argumenty města, že se herna nachází v centru, kde došlo jen v první polovině loňského roku k více než pěti stům přestupků a že se ve vzdálenosti zhruba sto metrů nachází další herna, jejíž provoz se stal terčem kritiky občanů již dříve.

Od 1. ledna letošního roku nabyl účinnosti nový zákon o hazardních hrách. Podle tohoto zákona budou vydávat povolení k umístění herního prostoru pro technickou hru (výherní hrací přístroje, videoloterijní terminály), živou hru (hazardní hra řízená krupiérem) a bingo (a to v herně nebo kasinu) obce. Dozor nad dodržováním zákona bude nově provádět příslušný celní úřad.