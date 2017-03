FOTO DNE: Tohle je střed města Mostu. Díra vedle díry

Most - To není chodník, to je ostuda! Díky rekonstrukci Repre by se to ale mělo změnit.

Tady pozor na vyvrtnutí kotníku!Foto: Deník/Martin Vokurka

Toto není okraj města, toto je centrum, hlavní třída. „Hrůza!" říkají chodci. A říkají to už pár let. Stav chodníků v Mostě, na kterých se pořádají úterní trhy, by se měl zlepšit. Teď se připravuje projekt rekonstrukce městského kulturního domu Repre, který stojí vedle Prioru. Náměstí patří z části městu a z části soukromé společnosti Le Cygne Sportif Groupe. Děravý chodník na snímku vede k opraveným městským schodům u Prioru, které jsou zároveň velkým květináčem s terasou s dřevinami. Připomeňte si také: V ulicích Mostu hrozí vážné úrazy

Autor: Martin Vokurka