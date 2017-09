FOTO: Ženy se v Mostě nechaly hromadně ostříhat pod širým nebem

Most – Piknik ve školce se proměnil ve stříhání vlasů a velkou dobročinnost. Pro nemocné děti.

Monika Poláková přijela z Litvínova do Mostu udělat dobrý skutek. Nechala si ostříhat své dlouhé vlasy, aby pomohla vážně nemocným dětem. „Byla jsem kvůli tomu odhodlaná jet až do Prahy,“ řekla Deníku, když na zahradě Mateřské školy Hutnická usedla na židli improvizovaného kadeřnictví. Zástup žen tam čekal na profesionální zkracování účesů. Zatímco jinde by se za vlasy platilo, tady se výtěžek deset tisíc korun shromáždil pro nadační fond Šance Onkoláčkům, který pomáhá dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním.

Z tradičního školkového zářijového pikniku pro děti a jejich rodiče se tak poprvé stala veřejná dobročinná akce Mostecké vlasy. Kštici darovala i prvoligová mostecká házenkářka Eva Bezpalcová. „Tak co, Evi? Půjdeš do toho!“ hecovaly ji kamarádky z DHK Baník Most. Eva nejprve váhala, protože vlasy neměla dost dlouhé a stříhání by znamenalo velmi krátký sestřih. Brankářka Černých andělů, která si vlasy při zápasech dává do culíku, nakonec kývla a ze školky odcházela spokojená s mikádem. „Bylo to pro dobrou věc,“ sdělila. Vlasy si nechalo ostříhat celkem čtrnáct žen, další dvě je přinesly z domova už odstřižené.

Z cenných darů od žen vyrobí kadeřnice paruky pro děti, které boj s rakovinou připravil o vlasy. „Paruku od nás dostanou zadarmo,“ uvedla Monika Malečková, manažerka pražského salonu Dlouhovlásky, který s nadačním fondem spolupracuje.

Mostecká školka během zábavného odpoledne plného her a atrakcí také vydražila dort upečený jednou z maminek. Po souboji rodičů, kteří přihazovali po stokorunách, získal pochoutku za 1 500 korun tatínek Pavel Hájek. I tyto peníze šly na nadační fond a dort nechal jeho nový majitel rozkrájet pro malé návštěvníky. „Je úžasné, co dokážou udělat pro děti,“ pochválil školku za uspořádání charitativní akce.

„Večer jsem byla v euforii,“ popsala svou radost ředitelka mateřské školy Petra Nováčková. S premiérovou zahradní slavností pomáhal celý personál, učitelky, uklízečky, kuchařky i dobrovolnice z řad maminek a babiček. Školka byla také od 1. září sběrným místem, kam lidé přinášely hygienické potřeby pro nemocné a další dary. Nadačnímu fondu putuje i výtěžek z tomboly, prodeje upomínkových předmětů ve stanu Černých andělů a zisk ze zahradní dražby šatů Módního Ateliéru Naďa Moravec.

Nadační fond Šance Onkoláčkům je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014. Fond pomohl nebo zprostředkoval pomoc už 200 dětem v onkologické léčbě a skoro 60 dětem s jiným vážným onemocněním.



Dlouhovláska je pražský salon na prodlužování, prodej a výkup vlasů, který zároveň pomáhá nemocným a spolupracuje s Nadačním fondem Šance onkoláčkům. V salonu se také prodlužují či prohušťují nemocným dívkám a ženám vlasy zdarma. Vlasy od dárců na paruky by po ustřižení měly být v ideálním případě dlouhé alespoň 40 cm, mohou být i barvené.