FOTO: Severočeši zvládli dva šampionáty najednou, závody tahačů i bruslařů

Most /FOTOGALERIE/ – „Hele vy tři buzer…a já ti rozbiju hubu.“ Přesně takhle se prezentoval kadaňský brankář Vladimír Turánek v závěrečných minutách prvního poločasu zápasu s Mosteckým fotbalovým klubem. Do zápisu to vložil hlavní rozhodčí Michal Trojan, kterému Turánek spílal z očí do očí. Výsledek? Gólman hostů vodu ve sprchách pustil dřív než měl v plánu.