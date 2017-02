FOTO: Sál kulturáku v Louce obsadily generace cvičenců

Most - Konec! Je rozhodnuto, mostecký hokej se po šesti sezonách opět podívá do nižší soutěže. Boj mezi Mostem a Kadaní o udržení ve WSM Lize končí, minulou sezonu se ještě podařilo vyřadit ze hry Šumperk a udržet si místo v první lize ledního hokeje, ale letos již ne. Most tak sestupuje do třetí nejvyšší soutěže v ČR. Rozhonuto bylo v sobotu po zápase Mostu, když v Havířově padl jasným výsledkem 2:7. Kadaň si ještě potvrdila udržení, když doma prohrála v prodloužení s Litoměřicemi.