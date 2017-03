FOTO DNE: V Mostě vzniká 3D iluze kostela. Připomíná renesanční malby

Most - Když to spatříte, překvapí vás dokonalost optického klamu. Světoznámý přesunutý mostecký kostel tentokrát "odjel" do paralelního světa.

dnes 10:29

Mostecký kostel na zdi budovy v kostelním areálu.Foto: Tomáš Urban

Přestože stojíte v Mostě, připadáte si jako v italské Florencii 16. století nebo v obrazárně s díly renesančních malířů, kteří ohromovali tehdejší diváky trojrozměrností a perspektivou. Čtěte také: Most chystá u kostela novou letní show Nová atrakce v Mostě, 3D iluze přesunutého kostela, vzniká na soukromé budově při vstupu do kostelního areálu. Je to první malba svého druhu v regionu. Bude vítat návštěvníky oddechového areálu, který sousedí s budoucí rekreační oblastí u Jezera Most. Právě tudy proudí každý rok ke kostelu návštěvníci při zářijových Mosteckých slavnostech. Račte vstoupit. Iluze po Mostecku. Foto: Tomáš Urban

Autor: Martin Vokurka