FOTO DNE: V Meziboří spustili vlek, do horského městečka míří lyžaři

Frýdek-Místek, Most - Mostečtí hokejisté ve 39. kole první ligy padli těsně 3:4 na ledě Frýdku-Místku a dál si tak komplikují situaci ve druhé nejvyšší soutěži. Jejich konkurent v boji o záchranu z Kadaně si totiž 2:1 poradil s Litoměřicemi a v tabulce utekl Mostu na rozdíl sedmi bodů. Do konce základní části první ligy chybí ještě dvanáct kol. Most musí urgentně zabrat!