FOTO DNE: Do znovu otevřené pekárny dnes přišli první zákazníci

Litvínov - Po dvou měsících se v Litvínově dnes ráno znovu otevřela pekárna v průchodu zvaném Fajle. Ujala se jí nová majitelka - Jana Šubrtová a její třebenická pekárna. Čerstvé pečivo si sem občané Litvínova mohou přijít koupit od pondělí do pátku v době od 6 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 11:30.

Pekárna v centru města opět ožila.Foto: DENÍK/Alena Herzánová

Autor: Alena Herzánová