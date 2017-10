FOTO: Architekti diskutovali s Mostečany o budoucnosti Mostu

Most – Den architektury v Mostě ukázal slabiny i přednosti třídy Budovatelů. Politici nepřišli.

V sobotu 30. září se v Mostě konal druhý ročník Dne architektury. Zahrnoval komentovanou procházku po třídě Budovatelů a doprovodné přednášky v The Most café pod radnicí.Foto: Deník / Vokurka Martin

Hana Zach bydlí padesát let v americkém Chicagu, ale o rodný Most se stále zajímá. Každý rok ho navštěvuje. V sobotu si se stočlennou skupinou místních obyvatel, výletníků a odborníků prošla Most při druhém ročníku Dne architektury, při kterém odborníci zdarma učí lidi jak rozumět městu.

NA KOUŘ SE NIKDO NEPTAL

„Ocelárna byla přes ulici. Byl to velký podnik, který vznikl ještě před panelárnou. Jestli lidem vadil kouř z komínů? Myslíte si, že se jich tehdy někdo ptal?“ zašeptala seniorka ve Stovce při první zastávce komentované vycházky po třídě Budovatelů. „Kdysi tu bývala pole a pásly se tu krávy,“ uvedla za pořadatele Kateřina Trčková z Mostu.

Proč chtěli veřejnosti představit třídu Budovatelů? „Je to nejvýznamnější mostecká ulice, městská osa, a také nejdůležitější veřejný prostor,“ vysvětila architektka Jana Kubánková. Ulice se stala klíčovou v plánu z roku 1956, který poprvé počítal se zbouráním starého města. „Třída Budovatelů fungovala jako pupeční šňůra, která propojovala starý a nový Most,“ uvedl architekt Vít Holý.

Dnes podle odborníků chybí na třídě kvalitní napojení na lokalitu u kostela, které by umožnilo příjemné procházky do místa kolektivní paměti s cennou rozvojovou zónou u jezera. Padl i názor, že druhá strana ulice u Stovky by se mohla citlivě zastavět obytnými domy s novým koridorem pro pěší. „Měla bych tudy strach chodit. Stejní obyvatelé, stejné problémy,“ oponovala v davu mladá žena.

Co se týče urbanismu architekti Stovku chválili, označili ji za nejkvalitnější obytnou zástavbu v Mostě, které ale v posledních letech škodí obchod s chudobou. Část bytů patří i cizincům, kteří je draze pronajímají lidem na dávkách.

MĚSÍČNí NÁJEM AŽ PATNÁCT TISÍC

Měsíční nájem je až patnáct tisíc korun. Podle architektů musí tento problém pomoci řešit stát. Radnice zase může zabránit odlivu mladých lidí do jiných měst tím, že zlepší veřejný prostor a tím zvýší kvalitu života v Mostě. K tomu lze využít nejen územní plán, ale i územní studie, regulační plány, architektonické soutěže, generel úpravy veřejného prostranství a další nástroje urbanismu včetně výstavby nových městských bytů.

Vyvolání dialogu mezi veřejností, radnicí a architekty je jedním z cílů Dne architektury. „Je to smysluplná akce, která se snaží vzbudit zájem obyvatel o Most, kde se řada lidí necítí doma,“ řekl Manfred Hellmich, který na Univerzitě třetího věku v Mostě vyučuje architekturu a urbanismus na Mostecku.

Mladí architekti například doporučují zabránit snahám, aby se město rozrůstalo do okolní krajiny a u okrajových nákupních center. Upozorňují, že pozornost by se měla obrátit směrem k zanedbanému centru, jehož prostranství jsou vylidněná.

Podle odborníků se v západní Evropě osvědčil také tlak na obchodní řetězce, aby výstavbu prodejen koordinovaly s městem. Při přednáškách v Mostě také zaznělo, že to chce politickou vůli. Účastníkům Dne architektury proto vadilo, že na akci nepřišel žádný zastupitel.

Den architektury v Mostě Začal u děkanského kostela a pokračoval procházkou po třídě Budovatelů s komentáři architektů Jany Kubánkové a Víta Holého. Při doprovodných přednáškách architektka Helena Kubínová představila svůj návrh nového centra Mostu. Mostečané si také vyslechli vizi Nadechnutí pro Most autorského týmu Jiří Kočí, Vít Hybner a Václav Vyoral, kteří doporučují urbanisticky využít území mezi vrchy Hněvín a Špičák. Akce se zúčastnila stovka lidí.