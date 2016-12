Fénix, parta nadšenců z Mostu, rozšiřuje své řady. Je to romantika.

Most - Skupina scénického šermu Bohemia Fénix, která vznikla v roce 2007 a působí v Mostě, prochází generační obměnou a hledá nové členy. Cílem skupiny je poznávání historie a její přiblížení široké veřejnosti divadelní formou.

„Je to styl života. Chytí vás to a nepustí," říká jednatřicetiletý Zdeněk Nyč, bývalý mostecký mládežnický hokejista, který ve scénickém šermu našel zalíbení před osmi lety. K tomuto druhu umění ho přivedla manželka.

V akcích na hradech, dobových leženích, turnajích či slavnostních průvodech se snoubí gotika s romantikou. Zvláště silné zážitky na hradech, kde šermíři tráví i noci, jsou prý těžko popsatelné. Letos skupina vystupovala například na Okoři, Housce či Zdíkově.

Přestože se Fénix věnuje středověku a používá repliky historických zbraní, šerm je scénický, s prvky divadelní show. „Musí se to líbit lidem," tvrdí Jiří Ledvina, který stál u zrodu Fénixe. Také on hovoří o koníčku na celý život. „Chtěli jsme dělat něco, co nás naplňuje," vysvětluje, proč se dala parta dohromady. Nyní se chystají na novou sezonu a trénují v tělocvičně 7. ZŠ.

Novým zájemcům o scénický šerm by mělo být nejméně 17 let a měli by mít vztah k historii. Fyzická zdatnost je důležitá, protože výstroj a výzbroj jsou těžké a vystupování před publikem je náročné. Nováčkům část věcí skupina z počátku půjčí, pak si musejí pořídit vlastní, což jsou investice v řádu tisíců korun.

Do aranžmá skupiny patří například Zpovĕď rytíře, vystoupení, které trvá zhruba 15 minut. Starý rytíř v něm vzpomíná a sepisuje své pamĕti. To se naštěstí v reálném životě skupiny neděje mladí pokračují v činnosti. „My staří jsme rádi, že Fénix neumírá," svěřuje se Ledvina, otec zakladatel.

FÉNIX

Místní skupinu scénického šermu Bohemia Fénix, jedinou svého druhu v Mostě, tvoří desítka lidí. Nyní pořádá nábor šermířů, kromě zkušených přijímá i nováčky. Skupinu čeká v příštím roce řada akcí zejména na českých hradech.

Kontakt: tel. 723 276 551

www.shs-fenix.cz

shs-fenix@email.cz