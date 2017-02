Na Mostecku dělá nejlepší tlačenku Miroslav Mandinec!

Most /FOTOGALERIE/ - První letošní Farmářská slavnost zaplnila náměstí. Tématem byly vepřové hody.

V sobotu bylo na 1. náměstí v Mostě plno. Nebylo divu, protože se tam konala letošní první Farmářská slavnost, jejímž tématem byly vepřové hody. Také se soutěžilo O nejchutnější tlačenku. K pohodě návštěvníků přispěla cimbálová kapela Dušana Kotlára. Tolik potřebný humor dodali herci Divadla nad Labem, kteří předváděli scénku Zabijačka!

Lidé přišli i v sychravém počasí

„Měli jsme trochu strach, že kvůli nepříznivému počasí nebudou chtít lidé přijít, ale opak byl pravdou. Lidí přišlo mnoho, takže pořadatelé jsou určitě spokojeni," řekla Deníku Ludmila Holadová, ředitelka Okresní agrární komory Most, která měla na náměstí svou prezentaci s tím, že se hlavně projevila skutečnost, že Mostečané mají ve velké oblibě jak maso, tak i zabijačkové produkty.

„Náš stánek je vyprodaný, dokonce jsme museli jet pro jitrnice, protože došly," dodala Holadová. Podobné to bylo také u ostatních prodejců, ať už těch, kteří nabízeli uzenářské a řeznické výrobky, nebo těch, co prodávali pečivo a zákusky.

Nejlepší tlačenka je tvořena s láskou

Soutěžilo se O nejchutnější tlačenku roku 2017. Z vítězství se radoval Miroslav Mandinec, majitel Řeznictví a uzenářství Mandincovi z Mostu. Vítězný řezník se také svěřil, co pro něj vítězství v soutěži znamená. „Důležité je dělat to všechno hlavně s láskou a pro mě osobně to dokazuje, že to, co dělám celý život, nedělám zbytečně. Jsem rád, že moje výrobky lidem chutnají," řekl Miroslav Mandinec s tím, že recept na nejchutnější tlačenku se samozřejmě neprozrazuje.

Vítěz převzal cenu v podobě zlatého prasete a velkou nálepku, která hlásá, že zde se vyrábí nejchutnější tlačenka roku 2017. Stejně jako ti, co skončili na druhém a třetím místě, převzal Miroslav Mandinec od okresní agrární komory ještě velký dort. Do soutěže bylo dodáno celkem pět vzorků.