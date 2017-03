Litvínovská kráska Eliška si splnila sen

Litvínov /ROZHOVOR/ - Eliška z Litvínova si splnila dětský sen a zúčastnila se soutěže o nejkrásnější Češku.

Eliška MarešováFoto: Deník/Alena Herzánová

Devatenáctiletá Eliška Marešová se v letošní České Miss probojovala až do semifinále. Začínala lednovým castingem v mosteckém obchodním domě Central, kde si ji porotci vybrali do nejlepší desítky na základě několika disciplín. Do nejlepší pětky ji sice nezvolili, nic ale nebylo ztraceno. Mezi postupující do semifinále ji totiž vybrali sami lidé, kteří ji podporovali na sociálních sítích a vytvořili silnou základnu fanoušků. Studentka litvínovského gymnázia tedy o několik týdnů později okusila atmosféru semifinále. Tu podle ní tvořila spousta světel a jeden velký šrumec.

Eliško, byla Česká Miss 2017 první soutěží krásy, které jste se zúčastnila?

Ne, když jsem byla mladší, zúčastnila jsem se soutěže Dívka roku. Tam jsem to dotáhla až do finále.

Co vás na soutěžích krásy láká? Proč jste se nyní přihlásila do Miss?

Už jako malá jsem sledovala televizní vysílání soutěží krásy a vždycky se mi hrozně líbilo, jak soutěžící cestují všude po světě, fotí tam krásné fotky, jezdí na koních, mají krásné šaty… Líbilo se mi, jak je to všechno nablýskané a zářivé, jak jsou dívky všude vidět i slyšet. Když jsem dospěla, rozhodla jsem se, že bych to chtěla zažít taky, a tak jsem to šla zkusit. Chtěla jsem to pocítit na vlastní kůži.

Čtěte také: Trička s vtipnými potisky šíří ekologické myšlení

Jaká byla reakce vašeho okolí, když zjistili, že se hlásíte do soutěže?

Spolužáci byli úžasní, brali to s humorem a často jsme o tom společně vtipkovali. Fandili mi. Hodně mě podporovala i rodina a přítel. Zároveň jsme se to ale všichni snažili brát s nadhledem, takže to, že jsem nepostoupila do finále, jsme nějak zvlášť neoplakávali.

Splnila účast v soutěži vaše očekávání? Bylo všechno opravdu tak idylické, jak jste si představovala?

Ano, rozhodně jsem neodcházela zklamaná. Získala jsem cenné zkušenosti, které se mi v budoucnu určitě budou hodit. Měla jsem možnost nahlédnout do fungování takto velké soutěže a odnést si z toho mnoho poznatků. Navíc to pro mě byla motivace, abych na sobě ještě více pracovala, více cvičila, zdokonalovala se v cizích jazycích nebo třeba ještě více pilovala své taneční dovednosti, které jsem předvedla ve volné disciplíně. I když o nějaké iluze jsem přišla, rozhodně toho nelituju.

Nepřehlédněte: Šárka Suchánková: Výhru v Proměnách Deníku jsem dostala k narozeninám

Jaký byl váš nejhezčí zážitek z České Miss?

Na semifinále v Luhačovicích jsem potkala Simonu Krainovou, která seděla v porotě. Moc mě potěšilo, že tam byla a nějakou dobu mi věnovala pozornost, poslouchala, co říkám a viděla moji volnou disciplínu, což byl tanec. Ten miluju a věnuju se mu již delší dobu.

Prožila jste během svojí účasti i něco nepříjemného?

Trochu jsem se bála otázek na tělo, ale nakonec jsem to v pohodě ustála. Všechny jsme se také musely vyrovnat s kritickými komentáři na našich profilech na sociálních sítích. Konstruktivní kritiku jsem se snažila přijmout - koneckonců sto lidí, sto chutí. Ani jsem neočekávala, že bych se líbila všem. Některé příspěvky u fotek ostatních soutěžících ale zacházely opravdu hodně daleko za hranici slušnosti a člověk si to pak musel nějak přebrat v hlavě.

Zvažujete svoji účast v nějakých dalších soutěžích krásy? Pokud by se vám dařilo, uvažovala byste o tom, že byste se zkusila modelingem živit?

Uvažuju o přihlášení do soutěží jako je třeba Miss Face, Miss Léto nebo Super Miss. Ráda bych se v budoucnu modelingu věnovala. Líbí se mi na tom ta možnost sebevyjádření a také možnost neustále potkávat nové zajímavé lidi a něco s nimi vytvářet. Nemám ráda stereotyp. A zároveň jsem tak trochu exhibicionistka, takže v něčem takovém bych se viděla.

Jak to máte se školou? Neodsouváte ji na druhou kolej?

Rozhodně ne, vzdělání má v mém životě velice důležitou roli. Momentálně mě čeká maturita, takže budu hodně času věnovat přípravě. Už mám také podané přihlášky na vysokou školu.

Psali jsme také: Mladá grafička z SOŠ Hamr vytvořila nejlepší obal

Doporučila byste ostatním slečnám, které o účasti v Miss zatím jen přemýšlejí, aby do toho šly?

Myslím si, že určitě má cenu to zkusit a že jim to může hodně přinést. Zároveň by ale měly být dobře připravené a vědět, do čeho jdou. Měly by být psychicky odolné, připravit se na kritiku i stres. Je také důležité, aby se uměly vyjadřovat a kromě krásy předvést i jiná svá pozitiva.

Máte mezi letošními finalistkami svoje oblíbenkyně?

Ano, mám tři favoritky. Finále určitě budu sledovat a fandit, sama jsem zvědavá na výsledek.

Co nám Eliška Marešová také prozradila?Bydliště: Litvínov, narozena v Mostě

Sourozenci: 2 bratři, 1 sestra

Věk: 19 (Štír)

Míry: 171 cm, 95-65-90

Jazyky: angličtina, němčina

Koníčky: tanec, pole dance, cestování, čtení, běhání, plavání a lyžování

Dovednosti: tanec, komunikativnost

„Jsem velice pozitivní člověk, který si jde za svým cílem s úsměvem na rtech!"