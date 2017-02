Trička s vtipnými potisky šíří ekologické myšlení

Litvínov - Litvínovská Schola Humanitas se může pochlubit úspěšnými žáky, kteří pronikají do různých oblastí. Patří mezi ně třeba i osmnáctiletá studentka čtvrtého ročníku Hanka Štípková, která spojila síly s absolventkou školy Káťou Bajanovou

Hanka Štípková (vlevo) a Káťa Bajanová chtějí humorem pomoci šíření ekologického smýšlení

Dívky založily svou vlastní značku Vegelion, ručně tisknou trička s vtipnými potisky, které se týkají zejména vegetariánství. „Naším cílem je rozšířit pozitivní a ekologické myšlení a změnit svět okolo nás humorem," říkají dívky.

Nápad na výrobu triček vznikl už loni v dubnu. Půl roku ovšem zabralo, než se Hanka s Káťou naučily pracovat s technologií sítotisku a než vybraly z různých možností ty, které jim nejvíce vyhovují. Oficiálně tedy trička začaly vyrábět až v listopadu, současně spustily i své webové stránky. „Nápad se odrazil od naší touhy, aby se myšlenka vegetariánství, veganství a celkově ekologického smýšlení dostala mezi více lidí. Od začátku jsme věděly, že to chceme dělat vtipnou formou. Myslíme si, že ta se lidem více zaryje do paměti a spíše je osloví. Zároveň bylo naším cílem ukázat okolí, že vegetariáni nejsou žádní suchaři nebo snad extrémisti," řekla Deníku Hanka Štípková.

Nejdůležitější je nápad

Trička, která vyrábějí, jsou kvalitní, barvy jsou pevné a udrží se na látce i po praní a sušení. Používané barvy jsou ekologické. Zatím vyrábí trička pouze v kombinaci černé a bílé barvy, do budoucna ovšem uvažují i o výrobě barevných. Všechna trička jsou tisknuta ručně, precizně a s láskou. Pořídit se dají za 300 až 400 korun. Část zisku z každého trička jde pravidelně na neziskové organizace zabývající se ochranou zvířat a přírody.

„Nejdůležitější je mít nápad a vymyslet nějakou vtipnou hlášku. Potom přijde na řadu grafické zpracování, které vymyslíme a pošleme grafičce. Ta ho zpracuje podle našich představ. Z grafické podoby následně vytvoříme síto a sítotiskem přeneseme na triko," stručně popsala proces výroby jednoho trička Štípková.

S hotovými výrobky se dvojice zúčastňuje různých fashion či design marketů, které jsou zaměřeny na podobné projekty. V současné době se prodalo už kolem stovky triček. Reakce, se kterými se mladé podnikatelky setkávají, jsou různé. „Často nás okolí chválí za náš nápad či design triček. Někteří lidé se ale vymezují vůči myšlence, občas úplně nepochopí význam textu na tričku a přeberou si ho podle sebe. Pokud to je v našich silách, snažíme se jim to vysvětlit a uvést věc na pravou míru. Jsme rády i za to, když se lidé pustí do diskuze a vysvětlí si to mezi sebou sami," popsala Káťa Bajanová. Svým způsobem šlo už od začátku o vyvolání debaty nad různými názory a postoji, kde čím více lidí se zapojí, tím lépe.

Motivů bude víc

V budoucnu dívky plánují rozšířit nabídku motivů triček. Kromě vegetariánství se chtějí zaměřit i na samotnou ekologii. „Dále máme v plánu vyrábět vtipná trička také pro masožrouty a pro rodinné příslušníky vegetariánů. Jako takovou první vlaštovku máme tričko Omlouvám se za své dítě, je totiž vegetarián. Uvědomujeme si totiž, že spousta rodin má vůči tomuto rozhodnutí svých dospělých potomků výhrady a ti je tak mohou obdarovat tímto vtipným dárkem, který je jistě rozesměje," svěřila se s plány Štípková. Kromě svých vlastních návrhů, se dvojice dívek věnuje i výrobě triček pro firmy, které si je objednají na zakázku.