Dvacet let hraní a shánění peněz má za sebou litvínovské divadlo

Litvínov - Litvínovské Docela velké divadlo slaví dvacáté výročí. Za sebou má přes 7000 odehraných představení, 96 premiér a také boj o finanční zajištění provozu. Bez týmu nadšenců a přátel by nebylo možné pokračovat, řekla dnes ředitelka divadla, dramaturgyně a autorka textů pro děti Jana Galinová.

Docela velké divadlo Litvínov slaví.Foto: DVD, DENÍK

Divadlo hraje ve sto let staré budově s kapacitou 360 míst. Na její chod si musí vydělat. "Za rok jsme tak měli 377 představení, abychom se uživili. Třeba jen teplo stojí 40.000 až 60.000 korun měsíčně," řekla Galinová.

Soubor dostává každoročně dotaci od Litvínova, nyní je to 475.000 korun. "Letos nám hodně pomohl Ústecký kraj. Poprvé jsme dostali tak velkou dotaci od kraje, která přesáhla milion. To nám pomohlo přežít," popsala Galinová.

Stálých umělců je devět, dalších několik lidí zajišťuje technický chod divadla. "Abychom vydělali na platy herců, musíme hodně hrát. Protože Litvínov je malý, tak musíme vyjíždět," řekla Galinová. Divadlo tak vyráží pravidelně do Prahy, ale také na Moravu a do světa. "Hráli jsme v Evropě, Americe, Austrálii, zvou nás stále, ale my si cestu musíme zaplatit, což není jednoduché," podotkla Galinová.

Nejtěžší je podle ní kromě shánění peněz byrokracie. Docela velké divadlo už má za sebou několik projektů zaměřených na znevýhodněné nebo postižené lidi. "Vždycky to stálo spoustu času nad papíry," uvedla ředitelka. Divadlo dostává na tato představení dotace, s nimiž jsou spojeny různé kontroly.

Přilákat návštěvníky do divadla není podle Galinové v současnosti snadné. "Lidi slyší hlavně na známá jména," uvedla. Ta se daří přitáhnout do Litvínova režisérovi Juraji Galinovi. Právě s ním spolupracuje Lukáš Vaculík, Jan Révai nebo Roman Štolpa. Všechny tři mohou návštěvníci vidět v komedii Penzion Ponorka.

"(Všechna) naše představení vidělo přes dva miliony diváků, řada her má za sebou přes sto repríz," řekla Galinová.

S divadlem spolupracují i mnozí další. V repertoáru jsou hlavně komedie a pohádky. Třeba Mrazík má za sebou 454 repríz, úspěšný je i Ferda Mravenec a další.

Kulaté výročí dnes oslaví v divadle vzpomínkovým galavečerem. Podrobný program najdou zájemci na webových stránkách Docela velkého divadla.