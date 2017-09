Druhý Chánov je stále neklidný

Most - Sídliště Stovka má vystrkovat růžky do Vánoc. Pak se na čas ztiší.

Po ukřičené třídě Budovatelů plné nedopalků a rozšlápnutých žvýkaček kráčejí navoněné rodiny s vyjukanými prvňáky. Také v sociálně vyloučeném sídlišti Stovka skončily letní prázdniny. Ne však pro popeláře. Na lelkování tu nemají nikdy čas, protože jsou zároveň sběrači. Dva z nich vyskakují z kuka vozu a začnou sbírat nepořádek kolem podzemních kontejnerů. Obaly od pizzy, nábytek, oblečení, lahve a další smetí vhazují rovnou do chřtánu auta. To se opakuje několikrát, než je uklizeno.

„Musíme to dělat, je to naše práce, ale zdržuje nás to,“ prohodí rychle jeden z popelářů, skáče na stupínek a míří k dalšímu smetišti.

„Tohle je šílené. Připadám si jako ve chlívě,“ zlobí se Alena Hynešová. Tato odvážná seniorka dlouhodobě pranýřuje problémy na sídlišti, kterému se v Mostě říká druhý Chánov. Teď jí připadá, že nepořádku během léta přibylo. „Ten bordel je třeba častěji vyvážet. A mělo by se uklízet i u baráků,“ říká.

Na nepořádek si stěžovala už v březnu mosteckému zastupitelstvu. Technické služby tehdy potvrdily, že odpadu je ve Stovce víc a že se proto uklízí každý den. Údržba města si také postěžovala, že obyvatelé smetí netřídí a hází ho rovnou do nádob na papír a plast. „Takový odpad nelze odvézt na třídící linky. Proto jsme mnohdy nuceni vsypat jej mezi komunální odpad,“ napsali Hynešové primátor Jan Paparega a ředitel Technických služeb města Mostu Pavel Hlaváček.

Jiné dvě seniorky v pondělí ve Stovce úklid chválily. „Ti, co sbírají nepořádek v oranžových vestách, jsou chudáci. Ráno ho seberou a večer je tam zas,“ uvedly. A jak to bývá na tomto sídlišti přes deset let zvykem, vyjádřily i obavy o své bezpečí: „Když někoho napomenete, tak vám sprostě vynadá nebo vyhrožuje.“ Babičkám se dá věřit. Stačí se podívat na nový pouliční nápis u tramvajové zastávky: „Rakovina vás vem vy gáže zkur…“.

Na sídlišti je v létě vždy větší rušno, protože problémové rodiny navštěvují problémoví příbuzní a venku se odpoledne srocují davy. Na podzim by se měla situace zklidňovat. „Pokud si myslíte, že to bude lepší, tak se mýlíte. Bude to horší,“ míní dvě babičky, starousedlice.

„Větší klid očekáváme až s chladnými večery, tedy zhruba od listopadu, kdy i děti budou trávit venku méně času,“ odhaduje mluvčí městské policie Vlastimil Litto. Sídlištěm s kamerami na domech stále prochází dvoučlenná hlídka strážníků. Pomáhají i posilovaní asistenti prevence kriminality a Klub národnostních menšin, kam děti ze Stovky chodí na kroužky a doučování. Zdá se však, že ani to nestačí.

Stovka je na seznamu míst, kde chce radnice zakázat vyplácení dalších doplatků na bydlení, aby omezila rizikové přistěhovalectví. „Hledáme možnosti, jak ochránit slušné obyvatele města před kumulováním sociálně nepřizpůsobivých na určitých místech ve městě. Nejkritičtější místa už jsme vytipovali,“ uvedla nedávno náměstkyně primátora Markéta Stará. Rada hodlá nové opatření schválit na podzim.

Například loni v prosinci úřady v Mostě evidovaly 1 505 doplatků na bydlení, což stát stálo 4,5 milionu korun a žadatelé získali v průměru 2 941 korun. Příspěvků na bydlení bylo ve stejném měsíci 3 991, celkem 15,8 milionů korun (průměr 3 321 Kč).