Dopravní terminál v Litvínově by nakonec mělo realizovat město

Litvínov - Kraj by se musel jako žadatel o dotaci deset let o terminál starat a provozovat ho. Městu ale nabízí pomoc.

Nádraží v Litvínově se dočká změn.Foto: DENÍK/Alena Herzánová

Nový dopravní terminál, který by měl vzniknout v místě současného autobusového nádraží, měl původně mít na starost Ústecký kraj. Vzhledem k tomu, že by se ale musel jako žadatel o dotaci o terminál starat a provozovat ho po dobu dalších deseti let, což pro něj není únosné, projekt by mělo pod svá bedra převzít město Litvínov.

Kraj je připraven pomoci, přislíbil finanční spoluúčast i lidské zdroje.

