Policisté na Mostecku odhalili další zdrogované řidiče a pokutovali chodce

Most - Hned pět šoférů mělo pozitivní orientační testy na drogy.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Mostečtí policisté odhalili při víkendových silničních kontrolách v Mostě, Litvínově a Lomu pět zdrogovaných řidičů. Orientační testy ukázaly na užití canabisu a metamfetaminu, sdělila policejní mluvčí Ludmila Světláková.



Motoristům je 24, 26, 29, 31 a 36 let a jsou z okresu Most. Policisté jim sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. "Muž ve věku 31 let má navíc zákaz řízení motorových vozidel a bylo mu sděleno i podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," dodala mluvčí.

Další kontroly odhalily alkohol

Při jiné víkendové akci, v rámci celokrajských silničních kontrol, policisté v noci na Mostecku prověřovali dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Hlídky zkontrolovaly 29 vozidel a zjistily 14 přestupků v dopravě. Za dvanáct z nich policie uložila řidičům blokové pokuty, dva přestupky míří do správního řízení.



Policisté odhalili čtyřikrát překročení povolené rychlosti, jeden řidič byl opilý, tři auta byla ve špatném stavu a pokutu vyinkasovali i dva chodci za dopravní přestupek.