Dopravní podnik mění některé jízdní řády, v Mostě je nová zastávka

Most - S platností od neděle 3. září začnou platit upravené jízdní řády u některých spojů MHD. Informoval o tom Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, který zveřejnil i nové schéma vedení linek MHD. Podrobný přehled jízdních řádů visí na webu podniku.

Autobusová zastávka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Autobusový provoz Litvínov:

Linka č. 13

Na lince č. 13 bude v pracovní dny (pouze ve dnech školního vyučování) přidán spoj s odjezdem v 7.40 h ze zastávky Litvínov, Koldům přes Loučnou, konečnou do zastávky Lom, Červený kříž. Upravený jízdní řád najdete zde.

Autobusový provoz Most:

Linka č. 5

Na trase linky č. 5 v ulici Vtelenské (u obytné zóny Benedikt - východ) bude zařazena nová zastávka Zázvorová. Rozsah provozu v této zastávce naleznete v jízdním řádu.

(Pozor - provoz zastávky bude zahájen po úspěšném kolaudačním řízení stavby zastávky.)

Linka č. 53

Na trase linky č. 53 v ulici Vtelenské (u obytné zóny Benedikt - východ) bude zařazena nová zastávka "Zázvorová". Rozsah provozu v této zastávce naleznete v jízdním řádu.

(Pozor - provoz zastávky bude zahájen po úspěšném kolaudačním řízení stavby zastávky.)

Linka č. 31

Na lince č. 31 bude v pracovní dny prodloužena trasa spoje s odjezdem v 5.05 h ze zastávky Obchodní dům Prior do zastávky Čepirohy, areál Altamex. Nově bude tato spoj odjíždět již ze zastávky Most, nádraží v 5.00 h. Dále bude v sobotu, neděli a svátek přidán nový spoj s odjezdem v 5.00 h ze zastávky Most, nádraží do zastávky Čepirohy, areál Altamex. Upravený jízdní řád linky č. 31 naleznete zde.



"Na všech ostatních autobusových i tramvajových linkách městské hromadné dopravy zůstávají jízdní řády beze změn," oznámil podnik.