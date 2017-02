Ústecký kraj jedná s dopravci o dodatcích, ohlášená stávka platí

Ústecký kraj - Linkové spoje podle odborářů nevyjedou 8. března. Jde o platy řidičů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Řidiči linkových autobusů v Ústeckém kraji nadále plánují na 8. března stávku kvůli platům. Po úterním jednání s představiteli kraje to řekl šéf odborů společnosti BusLine Jiří Kuchynka. Stávka by se měla dotknout většiny autobusových spojů, které kraj od dopravců objednává. Jen BusLine zajišťuje více než polovinu krajských spojů.

Problematické dodatky

Ústecký kraj v úterý 28. února jednal s autobusovými dopravci o dodatcích smlouvy, díky nimž by dopravci mohli zvýšit mzdy řidičům, jak o tom rozhodla vláda. Kraj nabízí dodatky na dva roky, které dopravcům zajistí na každou z oblastí krajské dopravy 5,7 milionu korun nad rámec dlouhodobých smluv. Podle ředitele BusLine Radka Chobota jsou ale dodatky výhodné jen pro kraj. "Ústecký kraj hledá pro sebe komfortní řešení. Chce dva roky času, a proto vymyslel nějaký dodatek. A říká - ty ho podepíšeš a musíš ho na dva roky skousnout, dopravče. A to i přesto, že ví, že v některých oblastech jim ty jejich navýšené částky nebudou na dva roky stačit," řekl.

Připomeňte si: Řidiči autobusů ohlásili stávku. Kvůli výplatám

Podle ředitele BusLine Chobota navržené dodatky sice počítají s tím, že řidiči autobusů dostanou garantovaných 98,10 koruny za hodinu, nedávají už ale dopravcům prostor například pro prémie. Jednání s krajem by měla pokračovat na začátku příštího týdne, tedy ještě před oznámenou stávkou.

Stávkovat mají stovky řidičů

Odborář Kuchynka řekl, že řidiči půjdou do stávky. "Opravdu je to tak, že by stávka tady měla být, protože já tady nevidím pro ty řidiče perspektivu," řekl. Podle původních údajů se má stávky zúčastnit víc než 500 řidičů.

Navýšení částky podle dodatku nestačí ani společnosti Arriva. "Žádné překvapení nebylo, domlouvali jsme nějaká technická řešení. Ty prostředky pro nás dostatečné nejsou. My v zásadě teď v duchu toho dodatku provedeme znovu přesné vyčíslení. Z toho vyjde, na jak dlouho by nám to mělo vydržet," řekl dopravní ředitel společnosti Petr Havlík.

Kraj prý potřebuje čas

Kraj podle náměstka hejtmana Jaroslava Komínka (KSČM) hledá kompromis, jak na platy řidičů případně přidat víc peněz. "My jsme nabídli nějaké řešení, které pokryje částku 5,7 milionu (na jednu oblast), oni si musí spočítat dobu, po kterou jim to stačí," uvedl. Kraj podle něj "vyložil karty na stůl", potřebuje určitý čas na to, aby uspořádal nové soutěže nebo jinak zabezpečil veřejnou dopravu v Ústeckém kraji. "Což může být v průběhu jednoho a půl roku až dvou let," řekl Komínek. Kraj se přiklání k tomu, že by v příštích letech zřídil vlastního autobusového dopravce.

V silách kraje podle hejtmanova náměstka není během stávky zabezpečit náhradní autobusy. "Už dnes nám vlakoví dopravci na území Ústeckého kraje oznamují, že v případě potřeby nám posílí vlakové spoje. Nicméně autobusové spoje nebudeme schopni nahradit. To znamená, že z těch odlehlých částí kraje doprava 8. března zřejmě zabezpečena nebude," dodal.

Psali jsme: Stávka! 8. března autobusy nevyjedou

Od začátku letošního roku vláda svým nařízením zvýšila minimální mzdy pro řidiče ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč, aniž na zvýšení poskytla peníze z rozpočtu. Dopravci v Ústeckém kraji šoférům sice přidali, ale nikoli podle očekávání odborářů. Platy se zvýšily v řádu stokorun, a ne tisícikorun. Odboráři na severu Čech se tedy rozhodli, že nepočkají, jak dopadne ultimátum, které dal vládě, zaměstnavatelům a krajům Odborový svaz dopravy (OSD). Termín ultimáta vyprší 15. března, pak jsou dopravní odbory připraveny vyhlásit stávku.

Ústecký kraj má se čtyřmi dopravci dlouhodobé smlouvy. Zástupci firem by se nyní měli vyjádřit k návrhu dodatků ke smlouvám, na jejichž základě by samospráva přidala dopravcům zhruba 85 milionů korun.

Tereza Malecká