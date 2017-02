Domov v Meziboří obdaroval litvínovský psí útulek, přišla i Ťapka

Meziboří - V měsíci lednu proběhla mezi uživateli a zaměstnanci Domova sociálních služeb Meziboří "Tříkrálová sbírka" pro opuštěná zvířata, pobývající toho času v Městském psím útulku v Litvínově.Zadařilo se nad očekávání - a tak mohl být její výtěžek, čítající celkově 85 kg speciálního krmiva, předán v prostorách Domova zástupci útulku, panu Štefanu Horskému.

Předávání daru. Foto: Martin Krčka

Ani on ovšem nepřijel s prázdnou. Dorazil spolu se svým nerozlučným parťákem, psem Ťapkou, která o co má míň tlapek (o jednu při nehodě přišla), o to má větší srdce. A tak může spolu se svým pánem, po úspěšně absolvovaných zkouškách z canisterapie, přinášet radost nejen v domovech pro seniory, ale i dětem ve školách či dětských domovech.

Celá akce se nesla ve velmi srdečném a bezprostředním duchu, koneckonců zde Ťapka nebyla poprvé. Kromě ukázky výcviku měli všichni zúčastnění možnost si vyslechnout velmi poutavé vyprávění o

svěřencích útulku a jejich osudech. Z následné diskuse vyplynula mimo jiné i občasná paralela mezi obdarovanými svěřenci a životem některých seniorů, kdy především kontakt s někým blízkým je tou nejhodnotnější devizou. A tak nezbývá než popřát všem "útulkáčům", aby alespoň zčásti mohli prožívat toto, jak všichni doufají, přechodné období, v ovzduší pohody a porozumění.

Napsal a vyfotil Martin Krčka, fyzioterapeut