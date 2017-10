Dobrý sluha, zlý pán. Politici se útokům z Facebooku neubrání

Mostecko, Ústecký kraj - Radní a zastupitelé využívají sociální sítě také k obraně radnice.

Dominik FeriFoto: Zdeněk Traxler

Jako dítě toho příliš nenamluvil. V současné době patří k nejaktivnějším politikům na sociálních sítích v České republice. Teplický Dominik Feri (TOP 09) ve svých 21 letech dokáže během jednoho dne okomentovat tolik příspěvků, kolik běžný uživatel sociálních sítí nenastřádá za rok.

„Dřív jsem byl introvert, teď si ale bez každodenního styku s veřejností neumím život představit,“ říká mladý politik, který se po posledních komunálních volbách stal v 18 letech nejmladším členem městských rad v zemi.

Na počátku svého působení v radě města Teplice se angažoval výhradně v dění v lázeňském městě, po odchodu na vysokoškolská studia práv do Prahy polevil. Ve styku s lidmi ve městě ale zůstává prostřednictvím sociálních sítí, především na Facebooku.

OBRANA RADNICE

Pro Tepličany jsou ale styčnými důstojníky v dané virtuální oblasti jiní místní politici. Nejvíce komunikativní co se komentování různých příspěvků v místních facebookových skupinách týče, jsou teplický náměstek Hynek Hanza či radní Josef Benda (oba ODS). Oba se snaží bránit radnici před negativními útoky. „Někdy se až divím, co si dokáží lidé ve své mysli vykonstruovat. Měli by si nejdříve zjistit, jak to je doopravdy, než něco okomentují,“ uvádí Hanza.

Motivem k jeho obraně města jsou lži, které se v příspěvcích objevují. V poslední době ho například vytočila nepravda o bývalém zimním stadionu v Teplicích.

„Někdo jednou u fotky kdysi napsal, že ho prodalo město, což ale není pravda. Už se to těžko vyvrací. Po sociálních sítích se to rychle šíří, lidé to sdílejí. A to teď můžu klidně stokrát pod sebou napsat, že stadion nikdy městu nepatřil,“ hodnotí dnešní sílu Facebooku v životě města náměstek Hanza.

Moderní doba přináší své. Jsou to právě sociální sítě, které dávají lidem novou možnost bližšího kontaktu s místními politiky či se zastupiteli obcí. Debaty a politická angažovanost v dnešní době postoupily do sféry, kde rozhoduje rychlost, chytrost a smysl pro humor. Platí to i v jiných okresech Ústeckého kraje.

Jedním z nejaktivnějších politiků na Děčínsku je lídr sociálních demokratů v Ústeckém kraji poslanec Jaroslav Foldyna. Oproti svým kolegům se na sociálních sítích neprobouzí jen krátce před volbami, ale je aktivní neustále, denně sdílí i několik příspěvků. A to nejen těch předvolebních, ale i statusy nebo fotografie, ve kterých se netají svým velmi silně levicovým smýšlením.

Nedávno například u příležitosti smrti Che Guevary sdílel obrázek s jeho podobiznou. Často sdílí i fotky svých dětí nebo vnoučat. Na sociálních sítích nemá jen příznivce, ale také odpůrce, se kterými se s oblibou pouští do vášnivých debat. Ty občas končí Foldynovými slovy: „Pojďte se sejít a vyříkat si to z očí do očí.“ Kromě politiky ale na Facebooku nešetří ani svou další vášní boxem.

SRÁŽKA Z PLATU

Politici jsou aktivní na internetu i na Mostecku. Asi největší pozornost v poslední době v souvislosti s Facebookem vyvolal případ mosteckého radního Karla Novotného (ČSSD), který je zároveň náměstkem ministra průmyslu a obchodu.

V jedné xenofobní diskuzi Novotný v září napsal, že „cikáni jsou jako medúzy otravný a k ničemu“. Vysloužil si za to výtku od ministra a přišel o odměny.

Novotný, který kandiduje do sněmovny, se za výrok oficiálně omluvil, řada lidí s ním ale na internetu souhlasila a jeho příspěvek hodnotila palcem nahoru. Jeho výrok šířený řadou médií se pak dostal do širšího povědomí. Novotný je řadu let známý svým kritickým postojem k Romům.