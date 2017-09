Do Prahy na E - Day, obří festival modelářů

Obrnice - Výrobce z Obrnic na svém největším modelářském festivalu oslaví 25 let existence.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Všechno co má v plastikovém modelářství tvořivé ruce a chce se o svém koníčku dozvědět co nejvíce, zamíří v sobotu 23. září do Prahy. Proč? Protože tam obrnický výrobce plastikových modelů a doplňků k nim Eduard Model Accessories pořádá v Top Hotelu již sedmnáctý festival E – Day.

Jedním ze stovek modelářů z regionu, který se chystá do Prahy je Zdeněk Scheffel z Mostu, civilním povoláním řidič kamionu. Jeho diorámy byly úspěšné na množství soutěží. „Samozřejmě, že se chystám a těším. Soutěžit budu ale jen v líbí – nelíbí s vrakem britského letounu Hurricane, vykopanou motorkou a letadlem Lavočkin,“ svěřil se Deníku.

Festival, při němž jsou k vidění tisíce modelů letadel, pozemní techniky, lodí, diorámy nebo figury, ale i diskuzní kotle a workshopy, doznal dvou podstatných změn. „Po jedenácti letech jsme se přestěhovali a akce je pouze jednodenní,“ řekl šéf Eduardu Vladimír Šulc.

Při E – Dayi se uskuteční nejen mezinárodní modelářská výstava a mistrovství ČR, ale také setkání s legendami plastikového modelářství u nás. Hosty budou několika generacím známý publicista Václav Šorel a malíř obrázků na přebalech plastikových stavebnic Jaroslav Velc. Své špičkové modely let minulých představí Karel Pádár.

Největší modelářský festival u nás bude probíhat od 9 do 18 hodin. Výrobce Eduard Model Accessories při té příležitosti oslaví 25 let svého trvání. Společnost s ručením omezeným vznikla v červnu 1992.