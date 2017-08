Do Mostu přivezou div Číny, terakotovou armádu

Most - Most bude jediným městem v Ústeckém kraji, kam dorazí nejznámější ochranka z říše mrtvých.

Část proslulé terakotové armády čínského císaře Čchin Š'-chuang-ti ze 3. století před Kristem bude od začátku října do ledna příštího roku k vidění v největším sále Oblastního muzea v Mostě. Věrnou kopii jednoho z archeologických divů světa, který je na seznamu UNESCO, jinde v Ústeckém kraji neuvidíte. Hejtmanství podpořilo prestižní putovní výstavu částkou půl milionu korun. Očekává zájem turistů i otevření cesty k asijským partnerům prostřednictvím ojedinělé kulturní události.

Prvního císaře sjednocené Číny chránilo v posmrtném životě osm tisíc vojáků z vypálené hlíny, umístěných v životní velikosti v obří hrobce vladaře. „Výstava představí 68 certifikovaných replik soch bojovníků, dvě sochy koňů či repliku bojového vozu,“ uvedla mluvčí muzea Eva Hladká. Součástí expozice budou filmový dokument, komentované prohlídky, fotokoutek a prodej suvenýrů.

„Výstavu, která zastupuje archeologickou památku první kategorie, spojíme s Mezinárodním dnem archeologie,“ uvedl ředitel muzea Michal Soukup, profesí archeolog.

Výhodou mosteckého muzea je, že sídlí v bývalé škole. Expozici umístí do někdejší tělocvičny, která je největším muzejním výstavním prostorem v regionu.

Výstava má za sebou již několik realizací v České republice. "Nikdy ale nebyla prezentována v této maximální šíři, jak je zamýšlena pro mosteckou výstavu. Vždy se jednalo jen o dílčí, malou část," sdělila Deníku mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Teď je výstava v Olomouci

Čína byla před dvěma tisíci lety technologickou i politickou velmocí s precizně vybudovanou hospodářskou infrastrukturou, která využívala nové objevy. „Ve své době to byl dokonale organizovaný stát. Kdyby se Číňan přijel tehdy podívat do střední Evropy, dost by se divil,“ řekl Soukup.

Výstava má záštitu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a vládní agentury CzechTourism pro rok 2017. Organizátorem v Mostě je oblastní muzeum. Poskytovatelem exponátů je společnost Govin. Teď je lidé obdivují na výstavišti v Olomouci, po Mostu se přesunou do Ostravy. Menší výstava terakotových vojáků se uskutečnila loni v Kladně, větší proběhla letos v hotelu Thermal v Karlových Varech.

Podle předsedy Česko – čínské obchodní komory Jiřího Schramla je podpora poznávání asijské kultury dobrým krokem, jak přes kulturu zaujmout případné čínské investory. „Mohou na to slyšet,“ řekl Deníku. Proto doporučuje pozvat na vernisáž zástupce čínské ambasády i firem.

Kraji vládne levice, která má k Číně blízko. Už delší dobu se rozvíjí spolupráce s čínskou provincií Anhui. Kontakt s ní navázal v roce 2007 bývalý hejtman Jiří Šulc. Delegace z Číny navštívila region i letos v květnu a opět se mimo jiné zajímala o průmyslovou zónu Triangle mezi Mostem a Žatcem, do které investovala čínská firma Yanfeng.

Terakotová armáda Mauzoleum prvního císaře dynastie Čchin ze 3. století př. n. l., známé také pod názvem Terakotová armáda, patří mezi největší a nejbohatší mauzolea na světě. Hrobka s unikátní konstrukcí se nalézá poblíž čínského města Si-an v provincii Šen-si v místě nazvaném Lishan. Součástí hrobky je asi 7 metrů pod zemí pohřbená armáda více než 8000 terakotových válečníků z období kolem roku 220 př. n. l. Sochy, původně barevné, jsou vyrobené z pálené hlíny.



Terakotová armáda byla objevena 29. března 1974, když místní rolníci kopali studnu, narazili přitom na zlomky keramických plastik, bronzové spouště k samostřílům a hroty šípů.



Bojovníci jsou vyrobeni v mírně nadživotní velikosti, jsou vysocí 166–187 cm. Sochy dosahují váhy 100–300 kg. Jejich výzbroj byla pravá, vyrobená ze dřeva a bronzu, dřevěné části se ale nedochovaly. Přes vysoké množství soch se nenajdou dvě stejné – každá je unikátní. Součástí jedinečného nálezu jsou také válečné vozy nebo sochy koní.



Zdroj: Wikipedia.org