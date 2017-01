Do Litvínova zavítala návštěva z Ameriky

Litvínov - Více než dvacetiletá spolupráce se školou v zámoří pokračuje, americké studentky stráví několik týdnů na Mostecku. Následně se do Ameriky podívá šestice českých studentů.

Schola Humanitas hostí trojici amerických studentek. Ty přijely na výměnný pobyt.Foto: DENÍK/Alena Herzánová

Schola Humanitas sídlící v Litvínově přivítala vzácnou návštěvu až ze Spojených států amerických. Na půdu školy přijely na dvouměsíční výměnný pobyt tři dívky - Abigail Dearth, Madeline Moneypenny a Elli Stevenson. Ty budou bydlet u rodin místních studentů a podílet se na výuce. Jako rodilé mluvčí se budou zúčastňovat hodin angličtiny a pomáhat zdejším studentům rozvíjet se v cizím jazyce.

Slavnostní přivítání ve škole proběhlo v pondělí. Na úvod zahrál americkou a českou hymnu Jaromír Brožík. Následně se dívky představily celé škole. V prezentaci uvedly odkud pocházejí, co dělají rády a na co se v Čechách nejvíce těší. Pozvání na setkání přijal i místostarosta města Milan Šťovíček, který spolu s ředitelem Ladislavem Turbákem dívky přivítal a popřál jim spokojený pobyt na severu Čech.

Výměnné pobyty mezi studenty Scholy Humanitas a Tamworth Community School v New Hampshiru, USA probíhají již více než dvacet let. „Spolupráci jsme odstartovali v roce 1995, tehdy do USA odcestovali první dva naši studenti. Stalo se tak po návštěvě skupiny amerických studentů v naší škole, kdy jsme se tu o ně starali," řekl ředitel školy Ladislav Turbák. Jelikož čeští kluci udělali v zámoří dobrý dojem, otevřeli dveře dalším možnostem. Výměna studentů se tak od té doby uskutečnila ještě několikrát. V roce 1997 vycestovali dva učitelé a sedmičlenná skupina studentů. To byla nejobjemnější výprava. Od té doby spolupráce trochu utichla, v americké škole totiž došlo k výrazným změnám a to zejména v počtu studentů. V dalších letech tedy měli možnost výměny pouze jednotlivci, spolupráce se realizovala nárazově. Poslední taková cesta se uskutečnila v roce 2010.

„V roce 2016 studenti americké školy navštívili Evropu - konkrétně Německo a Českou republiku. Po návštěvě Prahy se přijeli podívat i sem k nám. Tady vznikl nápad spolupráci dále rozvíjet. Letošní výměny se zúčastní tři americké studentky a hned šest českých zástupců. Ti odcestují do Spojených států ve dvou termínech. Pro všechny účastníky bude pobyt v cizí zemi trvat dva měsíce," informoval Turbák.



„První trojice našich studentů odcestuje rovnou s Američankami při jejich cestě domů. Po jejich návratu poté na konci června odletí další tři a stráví za oceánem prázdniny," upřesnil Turbák organizaci.

Jako největší přínos akce vidí motivaci ke studiu u českých studentů, rozšíření si osobnostních obzorů o návštěvu jiné kultury a získání nových zkušenosti. „Je třeba objevovat svět a klást si stále vyšší cíle ve zvládnutí cizích jazyků - umět se dorozumět na lepší úrovni a znát i odborné termíny," sdělil svůj názor na věc.

I proto doufá, že se spolupráci podaří udržet i nadále a minimálně jednou za dva roky by byla možnost vycestovat. V budoucnu by potom škola zvážila stejnou možnost i pro pedagogy.

K této činnosti školy se pozitivně staví také město. „Pro Litvínov, který je zřizovatelem školy, je to samozřejmě dobré, když studenti cestují po světě a reprezentují město. Studijní pobyty pro studenty hodně znamenají a hodně jim toho do života dají. Školu v organizaci výměnných studijních pobytů podporujeme, je to správné a ke vzdělávání to patří," vyjádřil svůj názor místostarosta Šťovíček.

Za pravdu mu dávají i studenti - jak čeští, tak američtí. Z realizované výměny jsou všichni nadšení. Americké studentky si pochvalují místní krajinu, školu i jazyk. Všechny se plánují učit česky. „Přála bych si, abych se toho naučila více ještě předtím, než jsem sem přijela, protože teď toho lituji, že jsem to neudělala. Ale myslím, že tady se mi to podaří, chtěla bych se do toho opravdu ponořit a pochytit toho co nejvíce i z běžného denního života," řekla Mosteckému deníku Elli Stevenson.

Co se týče krajiny, nejvíce dívky překvapilo množství sněhu. „Čekala jsem, že tu bude mírnější počasí. Tohle vypadá přesně tak, jako když se ráno probudím v Nové Anglii, která je známá pro své sněhové bouře a opravdu studené počasí. Dá se říct, že se cítím jako doma," přiznala Madeline Moneypenny.

A na co se během svého pobytu nejvíce těší? Na návštěvu historických míst, poznání české kultury nebo třeba na maturitní ples. „Na ten se těším opravdu hodně. My ho sice máme taky, ale je tam tak dvanáct lidí. Těším se na „větší" zkušenosti. Líbí se mi život ve městě, který se dost liší od toho, odkud jsme my," svěřila se Abigail Dearth.

Čeští studenti už pro své hosty plánují bohatý program. Chtějí jim ukázat třeba České středohoří, ZOO park v Chomutově, naše hlavní město či sousední Německo. „Ráda bych je vzala i na lyže, protože jsou na to zvyklé a věnují se tomu rády," řekla Hana Štípková, jedna ze šestice studentů, kteří se o návštěvu budou starat po celou dobu jejich pobytu.

Ve škole se budou dívky zúčastňovat zejména hodin angličtiny ve všech ročnících, mohou se však přijít podívat i na praktická cvičení či matematiku.