V Mostě proběhnou Dny vína, dorazí i sýrárny s ochutnávkou

Most - Sedmý ročník oblíbené akce se uskuteční na konci dubna.

Dny vína na Benediktu v Mostě.Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

Ve sportovním a vzdělávacím centru Benedikt Most proběhnou i letos Dny vína. Již sedmý ročník degustační prezentace vinařů z Moravy a Čech se uskuteční 27. a 28. dubna od 15 do 20.30 hodin. Informovala o tom pořadatelská společnost Bela Most.

Jednodenní vstupné je 300 korun. Předprodej vstupenek již začal na Benediktu a dalších místech ve městě. Vstupenku lze koupit i na místě v den konání akce. Bude na ní i ochutnávka sýrů. Zahraje cimbálová muzika Jirkovák. Ohlášena je dvacítka vystavovatelů.

