Řidiči se vyhýbají dálnici D7

Ústecký kraj - Problematická dálnice D7 straší stále více řidičů. Dokazuje to loňské sčítání dopravy.

Kolony a zácpy na D7 u pražského letištěFoto: Martin Nič

Řidiči se vyhýbají problematické dálnici D7 Praha – Chomutov u Slaného. Jízda po ní kvůli častým opravám přináší zdržení, lidé při cestách z okresů Louny, Most a Chomutov do hlavního města často využívají alternativní trasy. Ukázalo to loňské sčítání dopravy, jehož předběžné výsledky zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic.

Dálnice D7 je jedinou dálnicí u české metropole, kde intenzita dopravy ve srovnání let 2016 a 2010 klesla. U všech ostatních narostla. Například na dálnici D6 Praha – Karlovy Vary stoupla intenzita dopravy u Prahy o více než polovinu. „Dálnice D6 u Prahy převzala značnou část dopravy z D7, kde intenzita i díky opravám místy i poklesla," uvedlo ŘSD.

Opravuje se už několik let

Na dálnici D7 mezi Prahou a Slaným probíhají postupné opravy povrchu už několik let. Aktuálně se pracuje u pražského letiště, na řidiče opět čekají ve špičkách zdržení až několik desítek minut. A další opravy se na dálnici D7 letos ještě chystají.

Připomeňte si: Jedním jízdním pruhem na D8 budou řidiči jezdit ještě tři měsíce

Loni, kdy ŘSD provádělo celostátní sčítání dopravy na českých silnicích, se opravovala nejen část dálnice D7, ale i navazující dvouproudová silnice I/7 u Slaného. V místě se tvořily dlouhé fronty, zacpané byly i okolní komunikace, na které řada řidičů sjížděla. „Loni byly kolony, opravy a semafory celý rok. Bylo to hrozné. A teď to začíná znovu. Jezdím každý den do práce do Prahy a jet po sedmičce je strašně zdlouhavé. Teď se začalo opravovat u letiště, někdy je to tam na desítky minut," říká Pavel Turek z Loun.

Mnoho řidičů proto raději využívá zmíněnou dálnici D6 Praha – Karlovy Vary, někteří též D8 Praha – Ústí nad Labem.

Obchvat Slaného

Zdá se, že tento trend by mohl pokračovat i do budoucna. ŘSD chce letos začít stavět severní obchvat Slaného, který výrazně zrychlí cestu ze silnice I/7 směrem k dálnici D8. Při absenci pražského okruhu se po dokončení nové silnice u Slaného v roce 2019 nabídne výhodná alternativní cesta na sever a východ Prahy po dálnici D8.

Letos se má začít stavět obchvat Slaného. Po dokončení v roce 2019 výrazně urychlí cestu mezi silnicí I/7 Praha - Louny a dálnicí D8 Praha - Ústí nad Labem. zdroj: ŘSD

Letos chce ŘSD také začít stavět desetikilometrový úsek dálnice D6 Praha – Karlovy Vary u Nového Strašecí. Součástí budou obchvaty Krušovic a Řevničova, cesta se po dokončení v roce 2020 zrychlí o několik minut.

Naopak výstavba dálnice D7 ve své nejdůležitější části mezi Slaným a Lounskem je neustále v nedohlednu. Dřív než v roce 2020 se stavět nezačne.