Končí pásmo dozoru, které stanovili kvůli ptačí chřipce

Most /FOTOGALERIE/- Mostečtí hokejisté, kteří po této sezoně míří do druhé ligy, zakončili play out na domácím ledě vítězstvím 5:2 nad týmem Litoměřic. Dvěma góly přispěl k výhře domácích Pavel Smolka. Litoměřické hráče nevyburcoval k lepšímu výsledku ani lehký striptýz jejich fanoušků.