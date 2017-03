Občany Litvínova trápil zápach i hluk z chemičky. Město se chce obrátit na hygienu

Litvínov – Spalování uhlovodíků na polním hořáku nadměrně obtěžuje hlukem i světlem. Záblesky zneklidňují v dalekém okolí.

Společnost Unipetrol zahájila 7. března plánované najíždění etylénové jednotky po odstávce. V této souvislosti bylo zahájeno také spalování uhlovodíků na polním hořáku etylénové jednotky, které doprovázely světelné a zvukové efekty.

Nadměrný hluk, výrazné světelné znečištění, ale i neznámý zápach vystrašily litvínovské občany, kteří začali zjišťovat, co se v chemickém areálu děje. „Na městě se množily dotazy i stížnosti nejen od obyvatel města, ale během večera také prostřednictvím operačního dozorčího Policie ČR. Do terénu byla proto vyslána hlídka městské policie, která namátkově měřila ovzduší přístrojem Dräger,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová. Během měření nebyla zjištěna zvýšená koncentrace zdraví škodlivých látek.

Pěkně z první ruky

Vedení města přesto zvažuje další kroky k ověření souvisejících skutečností. „Oslovíme hygienickou stanici,“ přislíbil místostarosta Milan Šťovíček. Dodal, že se město bude zajímat zejména o to, zda hladina hluku nepřekročila normy. "My jsme to slyšeli hodně. Jednu noc jsem měla pocit, že se chvěje snad i náš dům. Nemáme tu nic, co by nám "stínilo", takže to máme pěkně z první ruky," svěřila se Deníku jedna z obyvatelek Horního Jiřetína. Dodala, že chemička tu stojí již dlouho a její rodina, je na ni zvyklá. Zaráží je ale fakt, že při sjíždění a najíždění etylénové jednotky v době před 13. srpnem 2015, nikdy tak extrémní hluk nepociťovali. "Od rekonstrukce a znovuobnovení provozu nám přijde, že se to děje pokaždé. Jen nevěřím, že by se s tím dalo něco dělat," uvedla.

Ve hře je i další přesnější měření ovzduší.

Radnice si je vědoma, že lidé mají větší strach právě od nestandardní situace ze srpna roku 2015, kdy došlo k výbuchu. Své občany proto o situaci v Unipetrolu informuje už rok pomocí SMS kanálu. „Službu využívá 750 osob. Informace dále zveřejňujeme na našich webových stránkách i na Facebooku,“ informoval tajemník radnice Valdemar Havela. Do systému se můžou zaregistrovat rovněž občané sousedních obcí.

Starostka by uvítala lepší spolupráci

Co se týče vzájemné komunikace mezi městem a společností, vidí v ní starostka ještě určité slabiny. „Unipetrol samozřejmě dbá na zákonné požadavky. V nestandardních situacích by ovšem bylo lepší, kdyby naše spolupráce fungovala i nad rámec zákona. Uvítali bychom proaktivní přístup, kdy by sám Unipetrol doplňoval informace například o tom, jak dlouho bude situace trvat. Takto jsme se museli informovat sami na dispečinku,“ svěřila se Bláhová.

Spalování na polním hořáku etylénové jednotky bylo dle informací Ekologického centra v Mostě ukončeno v pátek kolem jedenácti hodin dopoledne po provedení nutných úkonů.

