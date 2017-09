Chcete lepší sádru? Připlaťte si, shodují se lídři stran v kraji

Ústecký kraj /ANKETA/ - Nejmodernější oční čočky, lepší sádra nebo třeba drahé vakcíny. Tyhle položky včetně patnácti dalších byly součástí balíčku nadstandardní zdravotní péče, za který si od ledna 2012 pacienti připláceli.

Šlo o materiály a lékařské výkony, jež pojišťovny plně nehradily. Na návrh ČSSD však Ústavní soud nadstandardy zrušil.

Možnost výběru pro pacienty

Po letech se teď k obnovení nadstandardů chtějí politické strany a hnutí vrátit. Připouští to někteří z oslovených lídrů stran a hnutí v Ústeckém kraji.

„Společnost musí usilovat o to, aby standardní péče byla co nejlepší. A aby lidé netrpěli jenom proto, že si některé věci nemohou dovolit. Nejsem ale proti tomu, aby pacient měl možnost výběru a případného připlacení za kvalitnější produkty ve zdravotnictví,“ říká lídr KDU-ČSL a radní Loun Michal Pehr.

Podobně hovoří i jednička Strany zelených Petr Globočník. „Lepší než stav, kdy k platbám nadstandardní péče dochází nelegálně, může být systém obdobný tomu v Británii, kde je možné si za lepší péči připlatit. Kde tuto myšlenku odmítám, je péče o malé děti, tam by měla být vždy poskytována nejlepší možná péče bez rozdílu,“ myslí si Globočník.

Restart nadstandardu prosazuje rovněž Michal Kučera z TOP 09, radní z Loun. „Nadstandard není pouze pro bohaté. Například lepší kloubní náhradu člověk vyžaduje ze zdravotních důvodů nebo proto, že sportuje. Dnes si ji ale nemůže dovolit, neboť je nelegální,“ připomíná Kučera.

Standard by měl být hodně vysoko

Zavedení nadstandardu v poskytování zdravotní péče bylo součástí balíku reformních opatření ministra Hegera. Do zdravotnické kasy díky tomu přitékaly desítky milionů ročně.

„Už zrušení regulačních poplatků byla velká chyba, která zdravotnictví poškodila. A nejvíce samotné pacienty. Nemožnost legálně si připlatit za dražší materiál, který jinak platíme všichni, je pouze pokrytectví a prostor pro korupci,“ zdůrazňuje lídr ODS a místostarosta Litoměřic Karel Krejza.

Podle náměstka hejtmana Ústeckého kraje a jedničky ČSSD v kraji Jaroslava Foldyny musí být v zákoně hlavně přesně objektivně uvedené, co je standard. „Ten by měl být postavený hodně vysoko. Současně je potřeba vidět i to, že lidé, kteří mají peníze a chtějí něco nadstandardního, mají právo si to zaplatit. Třeba barevná sádra z umělé hmoty, tu už by si lidé měli připlatit,“ dodal Foldyna.

Naopak hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a jeho jednička z kraje Tereza Hyťhová jsou jiného názoru. „Pro SPD je nepřijatelné rozdělení pacientů na ty, kteří budou lépe léčeni, a na ty hůře léčené. Souhlasíme ale s možností připlácení na zvýšenou prevenci, hotelové a servisní služby v nemocnici, volbu a asistenci lékaře,“ dodala Hyťhová.