ČEZ nemá v Mostě pobočku. Vyřizování záležitostí kolem energie se zkomplikovalo

Most - Kontaktní místo pro zákazníky firmy ČEZ v Mostě již neexistuje. Smluvní partner neplánovaně ukončil provoz v říjnu a dosud za něj není náhrada.

Kancelář u křižovatky u Prioru v Mostě je zavřená.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

„Provoz pobočky v Mostě chceme opět obnovit, proto v současnosti hledáme nového partnera, který by provoz v budoucnu opět zajistil." sdělila Mosteckému deníku Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ. Předpokládá, že středisko opět zprovozní do léta 2017. Konkrétní termín bude záviset na tom, jak rychle firma najde nového partnera. Do té doby mohou zákazníci využít pobočky v sousedních okresních městech.

Uzavření v Mostě řešilo v prosinci i zastupitelstvo. Jan Syrový (SMM) doporučil vedení města, aby oslovilo energetický gigant a zastalo se Mostečanů, kteří musí jezdit jinam. „Most je druhým největším městem v Ústeckém kraji," zdůraznil Syrový. Primátor Jan Paparega uvedl, že zástupci stran v zastupitelstvu již o uzavření pobočky hovořili. „Určitě vstoupíme s ČEZem do jednání," dodal primátor.

Existují i alternativy v komunikaci s energetiky. Zákazníci mohou volat na Zákaznickou linku ČEZ Prodej a 24 hodin denně funguje dále Kontaktní linka ČEZ Distribuce 800 850 860, která je zcela zdarma. Požadavky na nich vyřizují stovky operátorů. Řadu věcí lze vyřešit přes webovou a mobilní aplikaci ČEZu, kde zákazníci získají přehled o spotřebě energie, platbách a fakturách, kde je možné platit online, nastavit si zálohy a produktové řady nebo zadat samoodečet. K registraci do aplikace stačí jen zadat zákaznické číslo a číslo odběrného místa či mobilu.

Pro nejčastější požadavky má ČEZ na webu i internetovou samoobsluhu, je bez registrace a umožňuje změnu výše záloh, změnu způsobu placení či změnu korespondenční adresy, a zadání požadavku pro vrácení přeplatku. U distribučních požadavků, třeba informace o odečtovém týdnu, o časech spínání nízkého tarifu hromadným dálkovým ovládáním (HDO), údaje o distribuční sazbě, hodnotě hlavního jističe a další, je možné využít distribučního portálu DIP na www.cezdistribuce.cz/dip.