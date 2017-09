Cesta za poznáním je velkým lákadlem. Hitem turistické vizitky

Most - Zbrusu nová hra, která už je populární na mnoha místech, brzy dorazí do Mostu. Podobá se orientačnímu závodu.

Ilustrační foto.Foto: Petr Hoška

Stopovací a poznávací hra Tripper začíná dobývat republiku. Cesta za pokladem pomocí indicií a hádanek už je také hodně známá na řadě míst Ústeckého kraje. Brzy dorazí do Mostu. Nejspíš v říjnu.

„Zjistili jsme, že už se hraje v okolí a zaujala nás,“ říká Alena Sedláčková z mosteckého magistrátu, která věří, že hra zaujme i samotné Mostečany.

Hra je určena všem, kteří chtějí svůj volný čas strávit jinak než jen sezením doma u počítače nebo na gauči. A nemusejí přitom cestovat daleko. Mohou zůstat třeba i ve městě nebo regionu, kde žijí a kde to znají. Už se hraje například v Lounech, v Bílině nebo v Horním Jiřetíně.

V Mostě teď probíhají jednání ohledně upřesnění trasy. Sedláčková si myslí, že to bude hodně zajímavé. Místní podle ní mohou dokonce objevit překvapující informace.

Hledá se poklad sv. Jiří

Už od srpna funguje Tripper v Horním Jiřetíně, kde se hledá poklad sv. Jiří. Zaznamenal velmi dobrý ohlas. „Jezdili k nám lidé hlavně soutěžící odjinud, kteří už to znají. Domácí se s hrou teprve seznamují,“ řekl Deníku Radek Vrábel z Turistického a informačního centra v Horním Jiřetíně s tím, že velkým hitem hry jsou turistické vizitky, které na soutěžící čekají v cíli. Ty jsou totiž samostatně neprodejné a tudíž je nelze získat jinak, než po úspěšném absolvování trasy. Vrábel očekává hlavní nápor příští léto. O zavedení hry se prý uvažuje i v nedalekém Litvínově.

A jak taková hra Tripper funguje? Na začátku je známo pouze místo startu. K dalším zastávkám pak je třeba si cestu vybojovat řešením úkolů a luštěním hádanek, které účastníky na trase čekají. Průvodcem účastníkům je brožurka s šiframi a hesly. Tu si účastník koupí na startu v infocentru. Trasa výletu je předem dána a vedena tak, aby účastníky provedla po zajímavých místech v dané lokalitě a odhalila třeba i pro místní netušená zákoutí a zajímavé souvislosti. Na trasu je možné vyrazit pěšky, ale i na kole, autem nebo na motorce. Motorkáři mají v kraji už tři trasy. Do cíle hry účastníka dovedou získané indicie, Na konci je fantom výletu. Hitem mezi účastníky hry pak jsou neprodejné turistické vizitky, které je možné získat v cíli, ale pouze po absolvování trasy.

Tripper původně vznikl jako každoroční orientační závod pro motorkářský klub majitelů motocyklů Suzuki V-Storm. Jezdci různého věku i pohlaví vyráželi na předem neznámou trasu s jediným úkolem, dorazit do cíle. Tam přijížděli se širokým úsměvem na tváři, byť mnohdy s několika hodinovým zpožděním. „Myšlenka se ujala a my ji začali rozvíjet do současné podoby, kdy stejnou porci zábavy a vzrušení z objevování neznámého přinášíme široké veřejnosti v krásném prostředí historických měst naší vlasti,“ říká Oldřich Bubeníček ze společnosti B – export Most, který s dalšími kolegy hru Tripper vytváří.

Dobrodružství s názvem TripperZajímavou a aktivní zábavu nabízejí v Ústeckém kraji zatím města Kadaň, Žatec, Louny, Bílina, Klášterec nad Ohří, Krupka a Horní Jiřetín. Ve Středočeském kraji města Stochov, Kralupy nad Vltavou, Tetín a Karlštejn, v Karlovarském kraji to pak jsou Jáchymov, Ostrov a Karlovy Vary.



Podle portálu www.trippercz.com, který se touto aktivitou zabývá, se v pátek a v sobotu otevřely v širším regionu hned tři další dobrodružné cesty.



Kolostůjovo bohatství v Teplicích

(Tripper #015)

O tom jak vznikly teplické lázně a samo město, si můžete přečíst v kdejaké encyklopedii. Ale o tom, kdo užíval Kolostůjova bohatství, se dozvíte pouze na trase teplického výletu.

​

Poklad kněžny Tety v Tetíně

(Tripper #012)

Teta, prostřední z dcer bájného soudce Kroka, která se vyznala v umění čarodějném a učila lid uctívat studánky, stromy a kameny, žila na svém hradě Tetíně. Na blízkém vrchu, zvaném Pohled, uctívala modlu, velkou sochu bohyně Klimby, a nosila jí tam oběti. Když kněžna Teta zemřela, byla na tom kopci pohřbena s mnoha milodary a nad jejím hrobem byl vztyčen velký kámen.



Tajemství železné knihy v Ostrově

(Tripper #016)​

Do železné knihy bylo ukryto tajné heslo, které je klíčem k srdci města Ostrova. Pokud se vydáte na výpravu po městě na řece Bystřici, snad se vám podaří knihu otevřít a odhalit její tajemství.

​

Zdroj: www.trippercz.com