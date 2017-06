Česká televize začne v Mostě natáčet komedii. Konkurzy budou v Repre

Most - V pátek a sobotu 16. a 17. června budou v mosteckém kulturním domě Repre konkurzy na komparz i epizodní role pro nový komediální seriál s názvem Most. Natáčet se začne v srpnu.

Kamera ČT. Foto: DENÍK

Česká televize hledá ženy, muže, dívky i chlapce od věku 10 až 70 let, Čechy i Romy, a nemusí být jen z Mostecka. Účast na natáčení je honorovaná. Informovala o tom Filmová kancelář Ústeckého kraje.

Za seriálem stojí autorská dvojice Petr Kolečko a Jan Prušinovský, jejichž společným dílem je i úspěšný Okresní přebor. Natáčení v Mostě potrvá do listopadu. S filmaři z České televize a Filmovou kanceláří Ústeckého kraje jedná již od loňského roku mostecká radnice.

Nábor do komediálního seriálu Most bude probíhat ve dnech 16. a 17. června vždy od 10:00 do 18:00 hodin v Repre.