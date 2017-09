Černé skládky, to je nekonečný boj starostů

Mostecko /FOTO/ – Vypátrat původce nežádoucího odpadu, složeného tajně za humny, je mravenčí práce. Občas se ale zadaří.

Servantesův slavný Don Quijote by možná mohl být jejich vzorem. Vyjde to totiž nastejno, jako boj s větrnými mlýny. Obce dostávají nechtěné dárky v podobě černých skládek, na kterých jsou použité pneumatiky, stavební suť, plechovky od barev nebo třeba vybourané okenní rámy. S uklízením po lidech, kterým je zcela lhostejné, kde vyhodí svůj komunální nebo i průmyslový odpad, se musí několikrát do roka popasovat nejeden muž na obecní radnici.

Deník si nedávno všiml dvou černých skládek nedaleko obce Braňany, hned u silnice, která vede kolem Červeného vrchu. „Víme o nich, už jsme upozornili majitele,“ řekl včera Deníku starosta Braňan Petr Škanta s tím, že několikrát do roka v okolí uklízejí, třeba za pomoci zaměstnanců Severočeských dolů. „Je to ale těžké. Zrovna na tom místě, na které nás upozorňujete, jsme už uklízeli dvakrát. Ale neuplynul ani týden od poslední akce a zase byla vysypaná fůra bordelu, přivezená na náklaďáku,“ doplňuje braňanský starosta s tím, že vypátrat původce je někdy opravdu mravenčí práce. Ale občas se zadaří.

„Například loni se nám povedlo dohledat ve spolupráci s policií muže, který z dodávky vysypal odpad na obecním pozemku,“ říká starosta nedalekých Mariánských Radčic Petr Sikora, kde s černými skládkami také bojují. Viníka jsme nakonec vypátrali v Chudeříně. Musel přijet a vše na vlastní náklady řádně uklidit a odvézt. „Prozradila jej složenka, která se mezi odpadem našla,“ poukázal na maličkost, která stále za úspěchem pátrání, Sikora. U Mariánských Radčic se většinou nežádoucí odpad vyskytuje na soukromých pozemcích, u rybníků a v remízku. Majitel od obce o skládce dostává avízo.

Jak starosta Braňan, tak i první muž Mariánských Radčic jsou přesvědčeni o tom, že černé skládky v okolí jejich obcí nevytváří místní lidé. „Odpadky nám sem vždycky někdo přiveze,“ říká Škanta.

Podobné to je také v Horním Jiřetíně, kde už před lety vyhlásili nesmlouvavý boj původcům nevábných hromad odpadků. „Jsem přesvědčen o tom, že to jsou z devadesáti procent cizí, kteří nám to sem vozí,“ říká starosta Vladimír Buřt, který upozornil, že zrovna nedávno neznámý „dárce“ složil za městem náklad asi šedesáti starých pneumatik. „Ty tvoří černé skládky nejvíc,“ dodává Buřt s tím, že například v Horním Jiřetíně působí několik pneuservisů, ale jejich majitelé musí dokládat, jakým způsobem nepotřebné automobilové obutí likvidují. Takže odtud podle něj vítr rozhodně nefouká.

K boji s černými skládkami Buřt podotýká, že sice přináší nějaké dílčí úspěchy, trochu se to za poslední roky zlepšilo. „Ale není to žádný zázrak,“ podotýká s tím, že loni se povedlo původce navezeného odpadu identifikovat hned dvakrát. Buřt také připomenul, že úklid po nezodpovědných občanech stojí nejen nemalé úsilí a dá hodně práce, ale hlavně zbytečné peníze, kterých se v některých obecních kasách nedostává.