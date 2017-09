Bývalá kadeřnice je nejstarší Mostečankou. Paní Marie oslavila 102

Most /FOTO/ – Marie Svatošová dnes oslavila své již 102. narozeniny. Většinu života prožila v rodném Mostě.

Její vitalita je úžasná a to, že je od dnešního dne nejstarší Mostečankou, by nikdo rozhodně nehádal. Marie Svatošová v úterý 5. září v Domově pro seniory ve Dvořákově ulici v Mostě, v kruhu svých blízkých a za účasti dalších hostí, oslavila úctyhodných 102 let. Vlastnoručně, před všemi přítomnými, rozkrojila narozeninový dort.

„Jsem rodilá Mostečanka,“ prozradila těsně předtím, než do společenské místnosti přišli první gratulanti. Do svých šedesáti let žila v rodném Mostě, s výjimkou druhé světové války, kterou strávila v Lounech. Poté se s manželem, se kterým vychovali dva syny, odstěhovali do východočeské Chocně. Když ve svých 90 letech ovdověla, rozhodla se pro návrat. „Nechtěli jsme, aby žila tak daleko od nás sama, tak jsme zorganizovali, aby se vrátila. Celá rodina Svatošových totiž žije v Mostě. Mezi nejstarším a nejmladším členem naší rodiny je 98 let,“ řekl Deníku vnuk Milan Svatoš. Radost Marii Svatošové dělají tří vnoučata a zatím jedno pravnouče.

Obdivují ji všichni. Například loni i přes vysoký věk ustála vážnou nehodu. „Přímo na Štědrý den upadla a zlomila si krček, což i pro nás mladší je vážný úraz. Jenže naše babička je vitální a svérázná, takže se z toho v průběhu tří měsíců obdivuhodným způsobem zotavila,“ prozradil dále Svatoš. Do té doby chodila absolutně sama, bez pomoci hole. Na oslavu 102. narozenin ale raději dorazila s pomocí vozíčku, který tlačila před sebou. Jako nejstarší obyvatelka Mostu se zapsala do pamětní knihy města.

Recept na dlouhověkost nehledejte

Žádný zvláštní životní recept na dlouhověkost prý nemá. „Ještě tak před deseti lety jsem si dala po ránu malého panáčka becherovky, ale teď už dobrých deset let ne. Mám ráda pohyb a procházky. Jím ovoce, snažím se jíst i tak trochu zdravě,“ svěřila se jubilantka. „Ale dá si i klidně i kachnu s knedlíkem a se zelím,“ doplnil vnuk.

Marie Svatošová celý život pracovala jako kadeřnice. „Mě dokonce ještě ve svých devadesáti letech stříhala,“ uzavřel vnuk Milan.