V pondělí odstartuje burza knih v litvínovské knihovně

Litvínov - Návštěvníci si budou moci vybírat z knih pro dospělé i pro děti.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

Oblíbená burza knih v litvínovské knihovně bude pro všechny zájemce otevřena od pondělí 27. do pátku 31. března. Do prostoru burzy se lidé dostanou bočním vchodem knihovny, ve skladu si pak budou moci za symbolickou částku vybrat některý z vyřazených titulů.

Dostupné budou knihy pro děti i dospělé. Burza bude otevřena denně od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Výjimkou je středa, kdy je burza v provozu jen odpoledne od 13 do 17 hodin.