Až se oteplí, půjdu pryč, říká pod rampou nemocný muž

Most - Někteří lidé si stěžují na bezdomovce, kteří si z obchodního střediska udělali pokojíčky.

54letý bezdomovec Zbyněk žije s dalšími tuláky pod rampou mosteckého obchodního střediska Obzor.Foto: Deník/Martin Vokurka

U obchodního střediska Obzor v Mostě bydlí bezdomovci přímo před okny paneláku. Ozývají se hlasy, že venkovní ložnice budí pohoršení a někdo by to měl řešit. „Je to hrůza," prohlásil jeden z obyvatel paneláku, kterému vadí nepořádek a zoufalá hygiena u domu.

„Až se oteplí, půjdu do lesa, nebo do hrobu," říká 54letý bezdomovec Zbyněk. O stížnostech neví, hájí se, že nic špatného nedělá. Pod rukávem skrývá obvázaný hnisavý zánět šlach způsobený bakteriemi. „Nejsem hazardér se svým zdravím, chodím na převazy," dodá. Venku prý žije s krátkými přestávkami deset let, z toho dvě zimy u Obzoru. Do azylového domu jít nechce, říká, že zima mu nevadí. Je rád, že nemá starosti lidí z paneláku. Vadí mu ale zloději, kteří kradou i doklady.

Situace u Obzoru v Mostě připomíná nemilosrdnou televizní reality show. Obyvatelé sousedního paneláku mohou 24 hodin denně pozorovat, jak žijí jejich nejchudší sousedé. Sranda to ale není. Muž na snímku trpí zánětem. foto: Deník/Martin Vokurka

Situaci v Mostě má zlepšit do roku 2020 strategický plán sociálního začleňování, o kterém bude rozhodovat zastupitelstvo. Zaměřuje se i na bydlení, bezpečnost a zaměstnanost. Většinu má uhradit EU. „Je připraveno jedenáct projektů v celkové výši 93 milionů korun," sdělila Markéta Stará, náměstkyně primátora. Další program, tzv. akční plán ke strategickému rozvoji města, počítá i s rekonstrukcí azylového domu pro muže, s výstavbou noclehárny a posílením sociální práce.

Na okraji společnostiMěsto Most patří mezi nejvíce strukturálně postižená místa v ČR. Vysoká a dlouhodobá nezaměstnanost obyvatel, jejich dluhové zatížení a rozsáhlý trh s bydlením orientovaný na sociálně slabé a sociálně vyloučené obyvatele představují největší problémy. Jak tomu čelit? Například ministerstvo pro místní rozvoj vytvoří cenové mapy nájemného v daném území pro lepší vyměřování dávek na bydlení. Pomoci má i průběžná analýza dat koncentrace dlouhodobě nezaměstnaných a osob v hmotné nouzi na území Mostu.



zdroj: Agentura pro sociální začleňování