Benzin v Ústeckém kraji zdražil, cena nafty šla mírně dolů

Litvínov – Hokejový Litvínov se chystá na play off, které rozehraje 13. a 14. března na ledě Hradce Králové. Bude to poprvé v litvínovské historii, kdy bude Verva bojovat v play off s Hradcem. Klub zveřejnil podrobné informace k prodeji vstupenek na vyřazovací boje elitní soutěže.