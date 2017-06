Mostecký autodrom už prodává VIP vstupenky na akci roku, stojí čtyři tisíce

Most - Když tento rozhovor vznikal, myslela Alena Karlovská na to, že by mohla uspět v soutěži Taneční skupina roku jako Choreografka roku. A ono se jí to opravdu povedlo. Hlavní cena? Letenka do New Yorku, kam se Karlovská vydá v září. Jaký je život kolem tance, přípravy tanečních čísel a kostýmů? Na to odpovídá šikovná „univerzálka" v rozhovoru.