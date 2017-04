Vozíčkáři nacvičovali bezpečnou jízdu

Most /FOTO/ - Mostecký autodrom hostil na apríla akci Řídíme to všichni. Stovka handicapovaných i zdravých účastníků měla možnost vyzkoušet si různé krizové situace v praxi a zároveň se během dne pobavit na několika stanovištích.

V sobotu 1. dubna ráno to na autodromu hučelo jako ve včelím úle. V prostorách polygonu se pohybovali lidé na invalidních vozících, s berlemi i ti úplně zdraví. Byli to účastníci projektu Řídíme to všichni, která volně navázala na jiné úspěšné projekty spolku Cesta za snem.

Po registraci, která se o několik desítek minut protáhla, čekalo všechny návštěvníky slavnostní zahájení. Během toho je přivítali zástupci společností, které se podílely na organizaci.

Jak reagovat v krizi

"V autě s ručním řízením jezdím už kolem deseti let. Přesto mám stále pocit, že v krizových situacích, kdy mě potká náledí nebo déšť, vlastně ani nevím, jak se správně zachovat. Proto jsme dnes tady, abychom na tom zapracovali a svoje schopnosti ještě zlepšili," pronesl úvodní řeč předseda spolku Cesta za snem Heřman Volf. Zahájení se zúčastnili i zástupci autodromu, České pojišťovny, Federal Cars či Ústeckého kraje.

V úvodní části se účastníci nejen z České republiky ale i z Německa také seznámili s programem, který je v průběhu celého dne čekal. Rozdělili se do čtyř skupin a vydali se za novým dobrodružstvím. Program byl opravdu hodně nabitý, počasí téměř letní a všichni byli nedočkaví.

Na polygonu bylo připraveno stanoviště věnující se bezpečnosti jízdy, kde si zájemci zkusili kluzné plochy hydraulické i vodní nebo třeba nácvik brzdění v kopci. Součástí stanoviště bylo také školení, kde se dozvěděli zajímavé tipy. Dále byla připravena off-roadová dráha s řízením terénního vozidla na speciální dráze, stanoviště se čtyřkolkami za účasti profesionálních závodních jezdců s handicapem či unikátní motokáry, upravené pro ruční řízení. Byla možnost vyzkoušet si jízdu se simulátorem ovlivnění THC nebo alkoholem. Součástí expozice byly také ukázky toho, jak lze klasický vůz přestavět právě na vůz s ručním řízením.

Tesla vyvolala zájem

Velkou pozornost si mezi návštěvníky získal elektromobil Tesla, který zrychlí z 0 na 100 kilometrů za hodinu během necelých tří sekund. Účastníci se s automobilem často fotili a nemohli se dočkat, až si v něm vyzkoušejí jízdu v roli spolujezdců. "Byla to paráda, úplně mě to zamáčklo do sedačky. A přitom to jezdí tak potichu," utrousila ve skupince svých kamarádů nadšeně jedna z účastnic.

Akci podpořili svou přítomností i známé osobnosti. K vidění byl například slavný odchovanec litvínovského hokeje Robert Reichel, přímo mezi účastníky se pohyboval bloger Martin Rota, který je po amputaci nohy.