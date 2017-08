Autodrom zkrášlí tento víkend historické závodní motocykly

Most - Pěknou podívanou si návštěvníci mohou užít zadarmo. Vstupné se neplatí.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Michal Sladký

Mostecký autodrom láká o tomto víkendu na skvělou podívanou, navíc zdarma. Na své si přijdou zejména fanoušci a milovníci rychlých historických motocyklů. Od 18. do 20. srpna bude patřit velký okruh závodům The Most Historic Motorcycle Weekend. Na sever Čech dorazí bezmála 350 jezdců a dalších 12 posádek sajdkár s nablýskanými stroji, kteří se rozdělí do tříd podle výkonnosti a stáří motocyklu.

Stroje všech kategorií

Své umění předvedou junioři i zkušení matadoři, a to na strojích všech kategorií od malých motocyklů po superbiky. Divácky atraktivní budou jistě i souboje sajdkár. Jezdeckému poli vévodí v drtivé většině Němci, jež doplňují Rakušané, Švýcaři, Nizozemci, Dánové, Belgičani, Italové, Francouz, Švéd, Srb či Brit.

Potěšující je, že na start se postaví také tři Češi. Jaroslav Pták z Karlových Varů osedlá motocykl ČZ 125 z roku 1966, Tomáš Jícha z Dolních Břežan a Vítězslav Hatan z Mirošova se pak představí na stejné technice, Yamaze TR3 z roku 1972.

Návštěvníci autodromu se mohou těšit na řadu dalších skvostů. Patří mezi ně například stroje BSA Goldstar z roku 1960, Ducati 350 z roku 1967, o rok mladší Aermacchi 350 nebo Seeley-BSA 500 z roku 1969. Mezi sajdkárami pak budou nejstaršími exempláři šestačtyřicetileté BMW 750 či jen o rok mladší König 500.

Zatímco pátek a větší část soboty jsou vyhrazeny od rána až do 18 hodin tréninkům a kvalifikacím, sobotní pozdní odpoledne a celá neděle už budou ve znamení ostrých soubojů.

Defilé historických vozů

V pátek 18. srpna „nasákne“ nostalgií dob minulých také malý závodní okruh na plochách polygonu mosteckého autodromu. Od 12 do 14 hodin tam absolvují rychlostní zkoušku účastníci u německých sousedů velmi oblíbené třídenní rallyové soutěže Sachsen Classic. Kdo si najde čas, čeká ho defilé nádherných historických automobilů nejrůznějších věhlasných i méně známých značek rozdělených podle roku výroby do šesti kategorií. K vidění budou veterány starší sta let, nejmladší vozy pak podle regulí soutěže nesměly sjet z výrobního pasu po roce 1997. Zájemci z řad veřejnosti mají vstup zdarma.

Napínavou podívanou si mohou návštěvníci autodromu tradičně zpestřit, k dispozici mají motokárovou dráhu a offroadovou dráhu pro čtyřkolky. Dětem zase slouží dopravní hřiště vybavené značkami a funkčními semafory, personál jim zapůjčí kromě kol a přileb i koloběžky či odrážedla. Součástí hřiště jsou také skluzavky, prolézačky a fotbalové minibranky.

Jan Foukal