„Žijeme z ruky do huby,“ říká otevřeně matka pěti dětí

Ústecký kraj /HLASUJTE/ - Velká rodina může být štěstím, ale často i utrpením. Rodiče s pěti dětmi utratí za jídlo přes osm tisíc.

Pomohlo mladým rodinám zvýšení přídavků na děti?

Podle 62,7 procenta panelistů Deníku z Ústeckého kraje mladým rodinám pomohlo zvýšení přídavků na děti. O opaku je přesvědčeno 37,3 procenta dotázaných. Odpovídalo 75 lidí.

Vláda až nyní, na konci svého volebního období, rozhodla o zvýšení přídavků na děti, které se měnily naposledy v roce 2012. V rodinách, kde alespoň jeden z rodičů pracuje, se zvýší o 300 korun měsíčně, a to na 800, 910 a 1000 korun měsíčně podle věku dítěte. Nárok na něj budou mít nově rodiny s příjmy až 2,7násobku životního minima, nyní je limit na 2,4násobku. Státní kasu to vyjde na čtyři miliardy korun. Sobotkův kabinet nicméně rodiny velmi aktivně podporoval i zvyšováním daňových slev na druhé, třetí a další dítě. Zatímco v roce 2014 si poplatník za druhé dítě odečetl z daní „jen" 13 404 Kč, za rok 2017 to bude 19 404 Kč. Regionální osobnosti takový přístup ocenily.

Matkou na plný úvazek

Ústí nad Labem – Velká rodina může být štěstím, ale často i utrpením. Své o tom ví rodina Malých z Ústecka. „Máme pět dětí. Dostáváme na ně od státu průměrně pětistovku na dítě jako dětské přídavky. Na některé méně, na jiné více, ale je to v řádu desetikorun," líčí maminka Veronika Malá.

K tomu měla donedávna jen rodičovský příspěvek, lidově zvaný mateřská. Činil 3600 korun. Otec rodiny Petr Malý vydělává 18 tisíc korun a spolu s daňovým zvýhodněním domů každý měsíc přinese zhruba 22,5 tisíce. Rodinný příjem tedy činí něco málo přes 29 tisíc korun.

„Málo, nebo moc? Pravda je taková, že jsme žili a žijeme z ruky do huby," popisuje maminka Veronika.

Společná dovolená? Neexistuje

Deset let strávila s dětmi doma. Věnovala se jim naplno, v podstatě by se dalo říci, že jako profesionální matka. „Za celé manželství jsem nikdy nebyla s manželem na společné dovolené, ani na té rodinné. Bylo to vždy moc drahé a teď už je to vlastně takřka nemožné," říká skoro čtyřicetiletá žena.

Když nakupují, musejí nakupovat, jako by měli doma malou školní jídelnu. Tedy ve velkém. „Ve velkoobchodu vložíme do vozíku pětikilové pytle s těstovinami, směsi na knedlíky houskové i bramborové. Pětadvacetikilový pytel brambor, pětikilové vepřové plecko, pětikilové balení kuřecích čtvrtek," vypočítává otec Petr Malý.

Na spoření nezbývá

Celý nákup i s pár levnými sladkostmi, jako je krabice tatranek na svačinky do školy, přijde na přibližně 8,5 tisíce korun. K tomu musejí zaplatit čtyřtisícové nájemné v bytě s kuchyní a třemi pokoji. Zálohy na energie činí při dnešní drahotě 2,5 tisíce za elektřinu, po dvou tisícovkách za vodu a plyn.

Základní životní náklady tedy stojí více než 17 tisíc korun. „Kde máte patnáct stovek za benzín, lítačky na autobus, oblečení, boty, školní pomůcky, poplatky za telefony s rodinným tarifem taky dohromady přes dva tisíce, opravy v bytě," vypočítává otec.

Přišla nemoc

Na spoření a zadní kolečka tedy rodině příliš nezbývá, obzvlášť teď, když je maminka Veronika dlouhodobě nemocná, nemůže chodit do zaměstnání a je odkázána jen na nemocenskou.

„Jsou dny, kdy si říkám, že jsme neměli velkou rodinu chtít. Ale nakonec toho nelituji. Jen si říkám, že tady mají zákonodárci obrovský dluh," dodává tatínek Petr Malý.

Miroslav Grajcar

Děčín, 59 let

Ačkoli jsou náklady na narozené děti dost vysoké, myslím si, že by si zvýšení přídavků na děti měly zasloužit pouze rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje. V případě plošného zvýšení se můžeme dostat do situace, kdy děti budou živit své rodiče, a to je špatně.

Petr Antoni

Žatec, 43 let

Doporučoval bych tuto formu podpory státu vyjmout z dávkového systém a zavést významnější daňové odečty; např. u rodin s 3 a více dětmi bych tuto dávku nahradil daňovým bonusem. Týkalo by se pracujících, více zaručovalo sociální smír.

Arnošt Herman

Ústí nad Labem, 84 let

Peníze navíc rodinám určitě pomohou. Děti mají v současnosti výdaje na školu, třeba má 6letá vnučka v září nastoupí do první třídy a bude potřebovat spoustu peněz na nutné pomůcky, které od státu a od školy zdarma nedostane.