V Mostě začal nábor do civilních hlídek. Výhodou je znalost romštiny

Most - Lidé by se měli v problematických lokalitách cítit bezpečněji díky dvoučlenným hlídkám.

Asistenti prevence kriminality. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Pavla Volfová

Devět asistentů prevence kriminality přijme Městská policie Most. Vyhlásila výběrové řízení. Nové dvoučlenné hlídky nasadí v sociálně vyloučených lokalitách. "Největší nasazení bude v lokalitě Stovka mezi bloky 89 až 100. V plánu jsou i Sedmistovky, ulice Javorová a další místa, která přesně stanovíme po přijetí asistentů," sdělil Deníku mluvčí městské policie Vlastimil Litto.

Práce za měsíční mzdu 15 tisíc korun hrubého potrvá od 1. července 2017 do 1. července 2018 s možností prodloužení do roku 2020. Hlásit se lze do 8. června. Volná místa jsou pro muže i ženy. Jedná se o dvousměnný provoz, ranní a odpolední směny od 8 do 22 hodin. Projekt asistence je dotován Evropskou unií.

"Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města, a to zejména v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí," uvádí město na svém webu. Asistenti budou podle radnice pomáhat také s organizací sportovních akcí a přednášek pro děti a mládež, které se budou týkat i vandalismu či gamblerství.

Na webu města jsou také požadavky na pracovní pozici. Uchazeč musí být starší 18 let a může mít jen základní vzdělání. Podmínkou je fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost, svéprávnost, bezúhonnost, trvalé bydliště v Mostě nebo velmi dobrá znalost města a sociálně vyloučených lokalit. Výhodou je znalost romské komunity či romského jazyka. Zájemci mají zaslat městské policii stručný životopis, dotazník a motivační dopis nejpozději do čtvrtka 8. června. Dotazník je na webu města.

Asistenti měli podle původního plánu sídlit v nové služebně ve Stovce, městu se ale zatím nepodařilo zajistit prostory kvůli politické při o výši kupní ceny. Opozice navíc považuje služebnu za zbytečnou.