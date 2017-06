Filmový Heydrich měl na uniformě odznaky vyrobené mosteckým modelářem

Most /FOTOGALERIE/ - Sobotnímu závodu The Most RALLY #2, který se jel o mistrovské body už jako součást RI Okna Rallysprint série vypsané Autoklubem ČR, dominovaly vozy Ford Fiesta R5. Z vítězství v absolutním pořadí s tímto speciálem se radovala posádka Martin Vlček – Jindřiška Žáková, o 23 vteřin za nimi zaostal Jaromír Tarabus s Danielem Tunkrátem se stejnou technikou. Bronzovou příčku obsadil Karel Trněný s německým navigátorem Christianem Doerrem. Jejich Škoda Fabia WRC se tak vklínila mezi nadupané Fordy. I celkově čtvrtá posádka Petr Trnovec – Miroslav Staněk totiž startovala s Fiestou R5.