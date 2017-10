ANKETA: Legalizovali byste pěstování marihuany pro osobní spotřebu?

Nabeul (Tunisko) - Obrovského úspěchu dosáhli zástupci mosteckého malého fotbalu. Hned trojice dlouholetých hráčů týmu Gamblers Most, Ondřej Bíro, Jakub Polák a Tomáš Režný, se dostala do závěrečné nominace české reprezentace v malém fotbale pro historicky druhé mistrovství světa v tomto sportu. To se konalo v Tuniském Nabeulu od 6.10. do 15.10.2017, kdy vyvrcholilo finálovým utkáním.