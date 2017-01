Akce pro žáky a studenty: Památník pořádá literární a výtvarnou soutěž

Ústecký kraj - Památník Terezín vyhlásil další ročník soutěže pro žáky základních a středních škol. Společným tématem literárních a výtvarných prací, které zní Je minulost stále živá?, je letošní sedmdesáté výročí založení památníku. Pavel Straka ze vzdělávacího oddělení památníku řekl, že cílem akce je pobízet mladé lidi k zamyšlení nad minulostí.

Terezín během státní návštěvy prezidentů Miloše Zemana a Joachima Gaucka.Foto: DENÍK/ilustrační foto Karel Pech

Literární soutěž pořádá instituce potřiadvacáté a výtvarnou pojednadvacáté. "Zájem o účast je každý rok velký. Loni přišlo celkem 680 prací, z toho 492 bylo výtvarných," uvedl Straka.

Děti letos budou přemýšlet nad tím, zda zločiny spáchané v Terezíně za druhé světové války jsou jen minulostí. Společně s učiteli mohou při práci hovořit o tom, zda je minulost přítomna jen na pietních místech či v muzejních expozicích, nebo je součástí vzpomínek přeživších, vyprávění jejich potomků, školních učebnic, ale třeba i filmů.

Zamyslet se mohou také nad tím, zda podobné nebezpečí, kterým byli vystaveni lidé na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století, hrozí i nyní. "Z debaty nebo třeba i po návštěvě Terezína mohou vyplynout další otázky, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky," doplnil Straka.

Posílat svá díla mohou žáci a studenti do 18. dubna. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 7. června 2017 v Terezíně. Výherci získají věcné ceny i peněžní odměny.

Iniciátorkou soutěží je bývalá vězenkyně terezínského židovského ghetta Hana Greenfieldová, kterou nacisté deportovali do Terezína v červnu 1942. Greenfieldové, která pochází z Kolína, bylo tehdy 16 let. Z terezínského ghetta byla deportována do vyhlazovacích a koncentračních táborů.

Nacisté v letech 1941 až 1945 zavlekli do terezínského ghetta na 155.000 Židů z celé Evropy. Na 117.000 z nich se nedožilo osvobození. Věznicí gestapa v Malé pevnosti prošlo na 32.000 mužů a žen. V Terezíně zahynulo 2600 z nich, další tisíce zemřely v jiných nacistických táborech.