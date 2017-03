Agresivita vůči záchranářům stoupá. Letos mají v kraji už čtyři napadení

Ústecký kraj - Lidé pracující u zdravotnické záchranné služby a hasiči mají velmi tvrdou profesi. Denně se setkávají s lidským neštěstím, těžce zraněnými a mrtvými.

Agresivní pacient skončil v poutech.Foto: Městská policie Mladá Boleslav

„I oni sami se souhrou okolností někdy ocitají v ohrožení," upozorňuje ústecký soudní znalec a psycholog Josef Kovářík

Sanitky zdravotnické záchranné služby jsou v pohotovosti neustále. Jenom v Ústeckém kraji mezi lety 2013 a 2016 počet výjezdů záchranářů vzrostl o 7 tisíc na loňských 88 501. Sanitky vyjíždějí k pacientům ze 22 základen, k dispozici je v kraji 45 výjezdových skupin.

„Stoupá počet úrazů, protože narůstá i motorizace společnosti. Rizikovou skupinou jsou především mladí, tzv. nevyježdění řidiči, stále více nehod jde i na vrub adrenalinových sportů. Vrtulník letecké záchranné služby loni vzlétal ze 72 procent k úrazům," popisuje Prokop Voleník, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

JSOU SEHRANÍ

Mimořádnou profesionalitu posádek záchranářských vrtulníků v Ústeckém kraji oceňuje i starosta Dolních Zálezel na Ústecku Miroslav Suchý.

„Letci s vrtulníky společnosti DSA představují kolektiv sehraný s lékaři a záchranáři. Nacvičovali řadu komplikovaných zásahů ve skalách a nepřístupných místech i na vodě. Znají se, důvěřují si. Piloti znají meteorologické zvláštnosti na různých místech v kraji. Pilot, který zná dobře podmínky, je v akci ještě rychlejší. A přitom neriskuje. Jejich zásahy v terénu jsou nedocenitelné," zdůrazňuje Suchý.

Souhlasí s psychologem Kováříkem, že zátěž záchranářů a také hasičů kvůli dopravním nehodám stoupá.

Vedoucí dopravní policie Ústeckého kraje Jiří Ušák v souvislosti s dopravními nehodami upozorňuje, že mezi největší hazardéry nepatří motorkáři, jak by se na první pohled mohlo zdát. Dodržují předpisy jako všichni ostatní.

Svědčí o tom i statistiky. Na deset tisíc nehod vyšetřovaných policií v Ústeckém kraji v roce 2016 se jenom 114 týkalo řidičů motocyklů a mopedů a 100 nehod osob na jízdních kolech.

SPROSTÉ NADÁVKY

Záchranáři ovšem pozorují znepokojující trend. Již před více než pěti lety konstatoval ředitel ústecké ZZS Ilja Deyl, že vzrůstá agresivita vůči záchranářům. Tento trend pokračuje i dnes.

„Velmi často se setkáváme s verbální agresivitou v telefonátech. Dochází i přímo k útokům na záchranáře. Loni jich bylo asi deset, letos zatím můžeme hovořit o čtyřech případech," zdůraznil Voleník.

„Nejčastěji jsme napadáni osobami pod vlivem alkoholu nebo drog, napadají nás jednotlivci či skupiny sociálně vyloučených etnik, bezdomovci či lidé s psychiatrickou anamnézou. Také to jsou osoby ve stresu. Operátoři tísňové linky jsou vystavováni nadávkám jen proto, že potřebují dostatek informací, co a kde se stalo. To často přivádí volající k verbální agresi a napadání slovy, které nelze publikovat," popisuje mluvčí.

Při konfliktním hovoru je na místo, kde musí zasahovat záchranáři, volána i policie. K nejrizikovějším oblastem přitom patří větší města. „Policie přijíždí, aby zajistila záchranářům potřebnou ochranu. Jedná se o spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému," dodává Voleník.

Některé záchranné služby podle něj dokonce uvažovaly o koupi taktických neprůstřelných vest do vybavení výjezdových skupin sanitních vozů. Zda si je pořídí i ústecká záchranka, je dle slov Voleníka otázkou probíhající diskuze.

Záchranáři se setkávají s agresivním chováním nejvíc o víkendu, především v pátek a sobotu večer. Agresivita lidí je většinou podpořena alkoholem.

