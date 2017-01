Most - Smutný závěr minulého roku - veselý vstup do nového. Tahle rovnice platí u mosteckých házenkářek. Po prosincové porážce ve finále poháru s Porubou se Mostečanky stejnému soupeři pomstily v interlize. Na jeho hřišti vyválčily výhru 28:23. Snadné to ale nebylo.